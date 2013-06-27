Полиции дано указание замять дело завода «Наирит» - пресса

27 июня 2013

В связи с хищениями на заводе «Наирит» в главном следственном управлении полиции подготавливаются материалы, о результатах которых будет сообщено дополнительно. Об этом в пресс-службе полиции Армении сообщили корреспонденту издания «168 жам», отвечая на вопрос о том, когда предусматривается завершить дело «Наирита».

По данным издания, следователи по делу получили распоряжение на каком-нибудь основании замять дело.

«Это не случайно, так как в рамках дела муссируются имена ряда высокопоставленных чиновников, и проведение объективного следствия может привести к скандальным арестам». Ранее «168 жам» сообщала, что назревающий в «Наирите» скандал может быть связан с именем премьер-министра Тиграна Саркисяна.