Азербайджанские деньги осложнили жизнь французскому футбольному клубу

14 января 2014

Сомнительное происхождение денег азербайджанского миллиардера Хафиза Мамедова (на фото слева) поставила в затруднительное положение французский футбольный “Ланс”. Как сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на издание L'Equipe, олигарх не смог перевести обещанные 6 миллионов евро на счет команды.

Сейчас «Ланс» занимает второе место во второй лиге, и у него вполне реальные шансы пробиться в высший дивизион.

Агентство министерства экономики и финансов Франции по борьбе с отмыванием денег заявляет, что никогда не скрывало своих подозрений по поводу происхождения денег, инвестируемых азербайджанским миллиардером во французский футбол. Ведомство сообщает, что продолжит отслеживать деятельность Хафиза Мамедова во Франции.

В то же время, Комиссия по контролю за профессиональными клубами запретила принадлежащему ему футбольному клубу «Ланс» покупать новых игроков. Комиссия ссылается на то, что финансовые возможности клуба не позволяют проводить трансферы в этом сезоне. После приобретения клуба Мамедов перечисл 5 миллионов, а до 30 июня должен будет перечислить еще 6 миллионов евро. Но комиссия потребовала у руководства клуба доказательств своей платежеспособности уже сейчас.

На деньги Хафиза Мамедова «Ланс» собирался приобрести нескольких футболистов. Сам миллиардер заявлял о готовности купить шведскую звезду Златана Ибрагимовича, однако на данный момент в сфере интересов французского клуба находятся не столь дорогостоящие спортсмены.

Мамедов также является владельцем азербайджанского клуба “Бакы”.