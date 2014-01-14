Избитый депутатом армянский политолог не видит в этом политики

14 января 2014

Политолог Сурен Суренянц (на фото) представил подробности инцидента между ним и депутатом второй по величине парламентской фракции «Процветающая Армения» (ППА) Ваганом Карапетяном. Политолог отрицает, что стычку спровоцировали депутат от партии Сержа Саргсяна, олигарх Самвел Алексанян и премьер Тигран Саркисян. В последнее время ходили слухи об этом, однако Суренянц заверяет, что инцидент не имеет политического контекста.

На своей странице в соцсети «Фейсбук» политолог написал, что 14 декабря Ваган Карапетян ударил его за событие, которое произошло несколько лет назад. В результате нанесенного удара Суренянц получил серьезное телесное повреждение в области глаза.

«Вместо того, чтобы говорил я – пострадавший, - активизировались посторонние люди, говорят, будто меня натравливают на депутата ППА Самвел Алексанян или Тигран Саркисян. Это нелепо. Какое отношение эти люди имеют к тому, что Ваган ударил меня? Или они и Вагана натравили, чтобы потом начать кампанию против ППА?», - пишет Суренянц.

Политолог не жаловался на Карапетяна, дело дошло до Специальной следственной службы не на основании его жалобы, а потому, что одна из сторон инцидента – чиновник. Суренянц требует только компенсацию за нанесенный здоровью вред.

«У меня высокое мнение о Гагике Царукяне. Пожалуй, мое скромное молчание дало кому-то повод представить господину Царукяну свою «реальность». В противном случае лидер ППА вряд ли стал бы это терпеть», - заключил политолог.

Фото со страницы Суренянца в соцсети «Фейсбук»