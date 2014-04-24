Преступное решение дашнаков и участь армян Турции на фоне наивности политиков в Тифлисе

24 апреля 2014

Видный армянский историк Лео (Аракел Бабаханян) в своей книге «Из прошлого», рассматривая вопрос Геноцида армян, говорит как о вине Турции, так и о политической немощности и упущениях армянских политических партий, а также о роли европейских стран и Российской империи. Приводимые Лео документы и оценки историка выявляют чудовищную роль царской России в вопросе Геноцида армян.

Книга «Из прошлого» была издана в 2009 году кандидатом филологических наук, доцентом, председателем Консервативной партии Микаэлом Айрапетяном. Он посвятил издание памяти жертв событий 1 марта 2008 года, когда в результате силового разгона мирной акции протеста погибли 10 человек, сотни оппозиционеров и противников фальсификации президентских были арестованы.

24 апреля, в день памяти жертв Геноцида армян, Epress.am будет представлять Вашему вниманию отрывки из книги Лео.

… - Хочет войны, вот и война… Как не идти, дашнакские маузеры взрываются сами собой.

Так точно. За несколько дней до объявления войны в Эрзруме состоялось общее собрание дашнаков. От партии младотурков приходит спецпредставитель и предлагает «Дашнакцутюн» присоединиться в начинавшейся войне к турко-немецкому союзу, спровоцировать в среде кавказских армян восстание против русских. Взамен обещали армянскую автономию в границах российской Армении. Такова была программа немцев, основная цель которой заключалась в изгнании русских к северной стороне Главного Кавказского Хребта путем общего восстания армян и турок так, чтобы этот хребет стал границей между Турцией и Россией, а три восставших народа создали бы автономные области в составе Турции. Практически одновременно начались переговоры с грузинами, и среди них нашлись такие, которые обеими руками ухватились за это предложение и заключили договор с Турцией, опубликованный после падения русского царизма.

В связи с предложением общее партийное собрание Эрзрума приняло единственно верное решение для маленького народа, топчущегося между молотом и наковальней. Собрание приняло предложение младотурков, заявив, что «Дашнакцутюн» будет нейтральна в начинающейся войне. Но это решение верховного органа осталось лишь на бумаге. В роли тех, кто принимает решения, выступали Константинопольский комитет и Восточное бюро Кавказа. «Дашнакцутюн» не сохранила нейтралитет, а присоединилась к русским, дав им то, в чем было отказано туркам - добровольческие отряды для ведения войны и восстания в Турецкой Армении.

У меня есть много фактов, чтобы утверждать, что это преступное решение было принято не только без ведома самой страны , но и вопреки ее желанию. Я расскажу и об этих фактах, а здесь скажу только, что народ понимал свое положение лучше фанфаронов из Константинополя и Тифлиса и хотел только одного: чтобы ему разрешили провести военную бурю так, как он мог. К сожалению, этого не произошло. У этого народа, невинной и безголосой толпы, нашлось много «спасителей», и в результате - спасения ему больше не было.

Как только Германия и Австрия с одной стороны, Россия, Франция и Англия – с другой, вступили в войну, Турция, в качестве союзника первых двух, объявила «сефербелик», здесь – мобилизацию, и ждала удобного случая, чтобы вступить на поле боя. Мобилизация везде и всюду в первую очередь означает узаконивание военных зверств. В Турции это всегда было ужасно, особенно для христиан, потому что для идущего на войну аскера не было ничего более аллахоугодного, чем обезглавить гяуров. Однако сефербелик 1914 года был чем-то совершенно исключительным для армян (с 1914 года в турецкую армию стали призывать и христиан – epress.am). Против него были все - правительство, толпа. Неудачные армянские реформы длительностью в год превратились в источник всеобщего недовольства и агитации. В таких условиях, указывая на двух европейских контролеров, было нетрудно внушить толпе, что причиной войны стали армяне и т.д. Итак, хотя Турция еще не вступила в войну и российский посол пока оставался в Константинополе, из разных уголков Турецкой Армении, особенно тех, где армяне составляли незначительное меньшинство, доносятся крики отчаяния. Турки явно собираются вырезать армян. Об этом практически ежедневно сообщают журналисты. Именно этот скороспелый крик будущей страшной бури вынудил тифлисских дипломатов внести в написанное от имени католикоса прошение еще один пункт о том, чтобы российская дипломатия в Константинополе заставила турецкое правительство предпринять серьезные меры для защиты армян. А если бы турецкое правительство отклонило подобное требование, как она под бременем войны делала с вековыми льготами и капитуляциями европейских государств? Тифлисские дипломаты были словно дети и не понимали, что резня в Турции всегда совершалась по указу правительства. И если это так, какая сила в мире, заметив врага, сумела бы запретить турецкому правительству давать приказ о резне?

И в таком жалком положении мы хотели стать воюющей стороной.

Участь армян Турции была решена…