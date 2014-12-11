2026 г. 3 июня, среда
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Лавров: Страны Таможенного союза могут присоединиться к ответу России на санкции

Москва допускает, что может возникнуть необходимость в рамках Таможенного союза ответить на западные санкции против России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Нормативно-правовая база Таможенного союза позволяет его участникам принимать совместные шаги торгового характера в случае оказания третьими странами экономического давления на одно из государств-членов ТС. Тем не менее, на сегодняшний день на повестке ТС вопрос о реализации этих действий в ответ на ограничительные меры Запада по отношению к России не стоит. Не исключаем, однако, что такая необходимость может возникнуть в будущем", - сказал Лавров в интервью РИА Новости. 

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