Армянская армия грозит уклонистам от военных учений

28 апреля 2015

В последнее время демобилизованых граждан Армении вызывают в военкомат, в некоторых случаях забирают их военные билеты, предупреждая, что в мае их на 1-2 дня заберут в Нагорный Карабах. Об этом говорят даже тем, кто служил в ВС Армении.

О таких случаях Epress.am сообщили несколько демобилизованных мужчин. Один из них, пожелавший остаться неизвестным, рассказал, как в одном из ереванских военкоматов ему сообщили, что отвезут в Степанакерт всего на день, где он подпишет какой-то документ и вернется обратно.

Корреспондент Epress.am обратился к пресс-секретарю Минобороны Арцруну Ованисяну, подтвердившему информацию. По его словам, ничего странного в этом нет. «Мы ежегодно проводим военные учения, в которых участвует запас. Эти учения могут проиходит в разных военчастях армии и необязательно, чтобы они проходили там, где служили демобилизованные. Учения длятся максимум неделю».

Военные билеты, по словам Ованисяна, нужны только для того, чтобы взять их на учет. На вопрос, будут ли они возвращены в случае отказа демобилизованных, пресс-секретарь ответил: «Если причина отсутствия уважительная и представляются доказывающие это документы, мы идем навстречу, они участвуют в учениях, назначенных на другой день. За неуважительные отсутствия, согласно закону «О воинской обязанности», предусматривается привлечение к ответственности вплоть до уголовного преследования».