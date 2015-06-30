Мобилизация общественных сил. Акция в Ереване формирует повестку

30 июня 2015

Во вторник противники решения о подорожании электричества, продолжающие сидячую забастовку на центральном проспекте Баграмяна, распространили в соцсетях текст под названием «Листовка 30 июня».

«Протест против незаконного подорожания электроэнергии продолжается. Власти применяют все средства для раскола демонстрантов, навешивания ярлыков, отчаивания людей и уменьшения размаха движения.

Хотим напомнить, что ни одно из трех требований общества еще не выполнено.

В этой ситуации жизненно важное значение приобретает мобилизация общественных сил. Физическое присутствие каждого из нас может сыграть очень важную роль в дальнейшем развитии борьбы.

29 июня часть демонстрантов создала открытые рабочие группы, решено, что на Баграмяна будет установлено ежедневное дежурство, центр информации (столик), организованы мероприятия, концерты, специальные выступления и общественные обсуждения.

Что можешь сделать ты:

- каждый день с 20:30 участвовать в общественных обсуждениях, организуемых на проспекте Баграмяна;

- присоединиться к рабочим группам или создать свою (информацию о группах можно получить или предоставить во время общественных обсуждений);

- участвовать в круглосуточной сидячей забастовке, дежурить;

- распространять эту листовку в «Фейсбуке» и за его пределами;

- распространять инфорфмацию в «Фейсбуке» и другими способами», - отмечается в тексте.

Пользователь соцсети Элена Мелконян, в свою очередь, написала в «Фейсбуке», что 30 июня в 18:00 на проспекте организуют чтения.

«Приносите с собой любимые книги, будем вместе читать отрывки из всех книг», - написала она.