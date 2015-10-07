Армянская правозащитница считает себя жертвой ложного доноса. Дело не возобновляют
Глава общественной организации «Велес» Марина Погосян (на фото) утверждает, что бывший начальник управления гражданской авиации Армении Ованес Ерицян пытается оказать давление, чтобы помешать ее правозащитной деятельности.
С Ерицяном, по словам Погосян, она познакомилась через людей, обратившихся в организацию,так как некоторые из них пострадали от его ростовщической деятельности: люди брали в долг под проценты, в результате чего лишились имущества. Ерицян, в свою очередь, представил сообщение о вымогании денег главой «Велес». В ходе предварительного следствия вину Марины Погосян не установили, дело было закрыто, и теперь правозащитница требует наказать Ерицяна за ложный донос.
«Мы хотим отправить дело на повторное рассмотрение не только ради того, чтобы Ованес Ерицян был осужден за ложный донос: в случае объективного следствия будут раскрыты дела нескольких клиентов организации «Велес» - Зинаиды Меликян, Роберта Петросяна, Гаянэ Тумасян – и выявлена мафия Ованеса Ерицяна», - заявила Погосян после заседания в Апелляционном суде в среду, 7 октября.
Летом суд первой инстанции по главе с Арменом Бекташяном удовлетворил требование Марины Погосян и отправил дело на повторное следствие. Решение было оглашено 31 июля, но расследование так и не начали. В сентябре прокурор Мартин Налбандян обжаловал вердикт суда в Апелляционном суде, между тем, делать это можно было в течение 10 дней.
На заседании 7 октября прокурор пояснил, что получил судебный акт лишь 15 сентября.
«Они не обжаловали, пока я не обратилась в Специальную следственную службу, чтобы доказать преступную деятельность следователя, и пока Ерицян не вернулся из Москвы и не заплатил за обжалование. Если Бекташян так опоздал , почему вы не обратились в Совет юстиции?», - поинтересовалась Погосян, которая видит умысел в действиях прокурора и следователя.
Следователь Паруйр Агабабян заявил в суде, что права Погосян не были нарушены, как сказано в вердикте суда первой инстанции.
«Преследования в отношении Марины Погосян не было», - пояснил он.
Как в беседе с Epress.am заключила глава «Велес»-а, фактически, следователь считает, что «я должна быть благодарна за то, что осталась на свободе».
«Я либо должна была обвиняться в вымогательстве, либо быть пострадавшей – жертвой ложного доноса. Мне предоставили статус свидетеля. Разве устраивают очную ставку между свидетелем и свидетелем? А теперь заявляют, что суд был неправ, так как права свидетеля не нарушены», - заключила собеседница.