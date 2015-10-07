Армянская правозащитница считает себя жертвой ложного доноса. Дело не возобновляют

7 октября 2015

Глава общественной организации «Велес» Марина Погосян (на фото) утверждает, что бывший начальник управления гражданской авиации Армении Ованес Ерицян пытается оказать давление, чтобы помешать ее правозащитной деятельности.

С Ерицяном, по словам Погосян, она познакомилась через людей, обратившихся в организацию,так как некоторые из них пострадали от его ростовщической деятельности: люди брали в долг под проценты, в результате чего лишились имущества. Ерицян, в свою очередь, представил сообщение о вымогании денег главой «Велес». В ходе предварительного следствия вину Марины Погосян не установили, дело было закрыто, и теперь правозащитница требует наказать Ерицяна за ложный донос.

«Мы хотим отправить дело на повторное рассмотрение не только ради того, чтобы Ованес Ерицян был осужден за ложный донос: в случае объективного следствия будут раскрыты дела нескольких клиентов организации «Велес» - Зинаиды Меликян, Роберта Петросяна, Гаянэ Тумасян – и выявлена мафия Ованеса Ерицяна», - заявила Погосян после заседания в Апелляционном суде в среду, 7 октября.

Летом суд первой инстанции по главе с Арменом Бекташяном удовлетворил требование Марины Погосян и отправил дело на повторное следствие. Решение было оглашено 31 июля, но расследование так и не начали. В сентябре прокурор Мартин Налбандян обжаловал вердикт суда в Апелляционном суде, между тем, делать это можно было в течение 10 дней.

На заседании 7 октября прокурор пояснил, что получил судебный акт лишь 15 сентября.

«Они не обжаловали, пока я не обратилась в Специальную следственную службу, чтобы доказать преступную деятельность следователя, и пока Ерицян не вернулся из Москвы и не заплатил за обжалование. Если Бекташян так опоздал , почему вы не обратились в Совет юстиции?», - поинтересовалась Погосян, которая видит умысел в действиях прокурора и следователя.

Следователь Паруйр Агабабян заявил в суде, что права Погосян не были нарушены, как сказано в вердикте суда первой инстанции.

«Преследования в отношении Марины Погосян не было», - пояснил он.

Как в беседе с Epress.am заключила глава «Велес»-а, фактически, следователь считает, что «я должна быть благодарна за то, что осталась на свободе».

«Я либо должна была обвиняться в вымогательстве, либо быть пострадавшей – жертвой ложного доноса. Мне предоставили статус свидетеля. Разве устраивают очную ставку между свидетелем и свидетелем? А теперь заявляют, что суд был неправ, так как права свидетеля не нарушены», - заключила собеседница.