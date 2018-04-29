«Пришел конец олигархии». В Ереване пикетировали крупные сети супермаркетов

29 апреля 2018

Вход в один из супермаркетов сетей «Ереван сити» и «САС», принадлежащие крупным олигархам-республиканцам, депутатам Самвелу Алексаняну и Артаку Саргсяну, соответственно, перекрыли десятки граждан. Они призывали посетителей бойкотировать бизнес олигархов и напоминали об их биографии в составе правящей РПА.

«После ухода Сержа Саргсяна олигархическая система, представляющая собой его опору, пытается сохранить захваченную в Армении власть. Наша борьба была и остается против этой системы. Олигархи, получающие прибыль за счет народа Армении, отныне обязаны прислушиваться к гласу народа.

Прошли времена взяток и фальсификаций в ходе выборов, «пап» и «крыш», теневых сделок и беспредела. Действующий в Армении бизнес должен считаться с требованием народа Армении и необходимостью перемен. Олигархическая система должна исчезнуть, а в рамках нынешней борьбы – не вмешиваться и не превращать общенародную победу в предмет политических торгов.

1 мая в парламенте должен прозвучать глас народа: Никол – премьер временного правительства, пользующийся поддержкой народа», - зачитали демонстранты свое послание.

Они напомнили, как в ходе парламентских выборов 2017 года сотрудникам «САС груп» депутата, члена РПА Артака Саргсяна угрожали увольнением, требуя обеспечить владельца компании голосами избирателей.

Демонстранты скандировали «Пришел конец РПА!», «Пришел конец олигархии!», «Власть принадлежит нам!», «Власть принадлежит народу!», «Выбери Никола, выйди из тени!», «Нет угрозам! Нет насилию! Нет бедности!», «Свободная, справедливая Армения», «Нет эксплуатации! Да справедливости!», «Забастовка!», «Бойкотируйте!», «Присоединяйтесь!».

По сообщению корреспондента Epress.am, посетители супермаркетов в основном не жаловались и, при виде блокированного входа, молча уходили. Было, однако, несколько случаев того, как люди требовали разблокировать вход, но участники акции не соглашались и объясняли причины своих действий. Только в одном случае женщина у супермаркета «Ереван Сити» на проспекте Тиграна Меца растолкала демонстрантов и вошла в помещение. Сотрудники супермаркета не препятствовали протесту.