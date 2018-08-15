Кочарян должен ответить за множество тяжких преступлений

15 августа 2018

У Роберта Кочаряна нет морального права возвращаться в политику, пока он не понес ответственности за гостеррор против граждан Республики Армения, в интервью радиостанции «Свобода» (Azatutyun.am) заявил глава ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Артур Сакунц.

14 августа участники акции «Привет, Роб» сорвали пресс-конференцию второго президента Кочаряна. Позже его офис выступил с заявлением: «Сегодняшний инцидент, похоже, подтверждает ежедневно усиливающиеся опасения общества по поводу того, что новая власть не терпит инакомыслия и способна осуществлять политические преследования в отношении оппонентов, особенно тех, чей политический вес и перспективы являются для них поводом для серьезного беспокойства». Напомним, что в 2001-ом году охрана Кочаряна до смерти избила в уборной ереванского кафе «Поплавок» гражданина Грузии Погоса Погосяна, обратившегося к зашедшему в заведение президенту со словами «Привет, Роб».

«Свобода» поинтересовалась у правозащитника, можно ли разглядеть в этом заявлении офиса намек на возвращение Кочаряна в политическое поле.

«После бесславного завершения президентского срока Роберт Кочарян неоднократно пытался вернуться в политическое поле и неоднократно, в том числе и я сам озвучивал свое крайне негативное отношение, говорил, что Роберт Кочарян, мягко говоря, не имеет морального права возвращаться в политическое поле Республики Армения до тех пор, пока он не понес ответственности за государственный террор против граждан Армении, за это преступление и за множество тяжких преступлений против государства, расследование которых, надеюсь, состоится», - заявил Сакунц.

В рамках дела о «1 марта» Кочарян обвиняется в свержении конституционного строя. 27 июля ереванский суд общей юрисдикции вынес решение о его аресте. Сам Кочарян, его адвокаты и также некоторые политики называют процесс политическим преследованием.

На прошлой неделе Апелляционный суд на закрытом заседании рассматривал вопрос изменения меры пресечения в виде ареста. Рассматривалось два ходатайства: одно об отмене решения суда первой инстанции и с требованием об освобождении. Другое подал вовлеченный в дело недавно адвокат Айк Алумян о замене ареста на освобождение под залог.

46 депутатов Национального собрания представили суду поручительство с просьбой освободить Кочаряна.

В понедельник Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции, так второй президент вышел на свободу.

То, что под ходатайством об изменении меры пресечения подписались 46 депутатов, по убеждению Сакунца, также свидетельствует о том, что влияние Кочаряна распространяется на этот контингент.

«Но о каком-либо влиянии в обществе и на политическом поле Роберт Кочарян, Серж Саргсян и Республиканская партия в целом должны забыть», - заключил правозащитник.