В армянской школе десятилетиями унижали езидских детей

3 сентября 2018

Жители общины Ферик Армавирской области Армении обратились с письмом к министру образования и науки Араику Арутюняну, требуя отставки директора школы. Письмо размещено на сайте Politik.am. Ресурс представил и видео с места.

https://www.facebook.com/politikyou/videos/254148715233724/

Уважаемый господин министр,

К Вам обращается группа граждан общины Ферик Армавирской области, недовольные сложившейся в сельской школе ситуацией. Вот уже более 30 лет заведением руководит Левон Погосян. За годы его правления уровень образования снизился, в школе практически нет специалистов, которые в рамках своих обязанностей работали бы с нашими детьми. Если в советские годы из села выходило множество студентов, то за последние 30 лет школа не дала ни одного студента.

Зачастую с детьми не проводят необходимую работу, чтобы вовлечь их в образовательный процесс. Учителя часто проявляют неуважение к детям, оскорбляют их достоинство. Учебный процесс организован половинчато, уроки иногда не проводятся. Детей называют дебилами, безграмотными, говорят, что они — езиды, и им все равно не нужно учиться. Очень часто некоторые учителя приходят в школу пьяными, директор школы и его друзья-педагоги организовывают пирушки, употребляют алкоголь в присутствии детей. Заявить об этом до бархатной революции мы не могли, думали, что раз село езидонаселенное, областная администрация и правительство не обратят внимания на наши проблемы. После революции у нас появилась надежда, что мы сможем поднять вопрос нашей школы, и ситуация, в конце концов, изменится, а наши дети начнут получать качественное образование.

Жители села больше не хотят, чтобы школой руководили люди, не желающие давать образование нашим детям, проявляющие к ним дискриминационный подход. Хотя в школе есть и добросовестные учителя. Тем не менее, мы требуем изменить преподавательский состав и сменить директора.