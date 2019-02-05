Атакованная газета писала про Зангезурский комбинат

5 февраля 2019

В ночь на 5 февраля в городе Капан Сюникской области Армении подожгли автомобиль редакции газеты «Сюняц еркир». Издание уже несколько лет освещает деятельность бывшего губернатора Сюника Ваге Акопяна и компании ЗАО «Зангезурский медно-молибденовый комбинат». Редактор газеты Самвел Алексанян связывает нападение с темами, которые они поднимают. Как пишет syuniacyerkir.am, это не первая атака на издание.

«Этого, возможно, и не произошло бы, если уголовное дело в связи с попыткой убийства главного редактора, причинения 13 августа 2018 года тяжкого вреда здоровью достигло своей цели, не было закрыто, а преступник был бы установлен.

Возможно, этого и не произошло б, если бы руководство и правоохранительные органы государства отреагировали на попытку похищения редактора газеты, совершенную в городе Мичуринск Тамбовской области России 16 января 2018 года.

Этого, возможно, и не случилось бы, если бы установили личности тех, кто 10 июля 2017 года совершил хакерскую атаку на сайт издания: заведенное по этому факту уголовное дело также закрыли.

Возможно, этого не произошло б, если бы компетентные органы страны установили, в результате каких обстоятельств в конце января и начале 2018 года в течение одной недели на редактора и сотрудника редакции завели сразу 6 уголовных дел. Все – на основании лжесвидетельства подчиненных губернатора. К слову, тексты лжесвидетельств – практически одинакового содержания и повторяющиеся дословно – были придуманы в областной администрации Сюника.

Последние 2-3 года «Сюняц еркир» неоднократно сообщала о вредительстве, совершаемом бывшим губернатором Ваге Акопяном, а также деятельности ЗАО «Зангезурский ММК». Издание, пойдя навстречу многочисленным пожеланиям жителей области, в частности, потребовало выявить владельцев Каджаранского комбината и сдерживать аппетит проникших в Сюник разбойников.

На сегодняшний день имеется 13 гражданских исков, поданных руководством Каджаранского комбината против Самвела Алексаняна и основавшего газету ООО «Сюняц еркир».

Причем, Ереванский суд общей юрисдикции влился в защиту скрытых владельцев Каджаранского комбината.

Этот же суд, нарушив действующие каноны подсудности, принял к производству иск директора Каджаранского комбината Мгера Полоскова, который стоит на учете в РФ, а, согласно действующим канонам судебного разбирательства, иск должен был быть принят к производству исключительно судом общей юрисдикции Сюникской области.

Этот же суд уже три месяца прилагает усилия ради того, чтобы иск первого замдиректора Каджаранского комбината Нарека Амбаряна, брат которого – заместитель военного прокурора Армении, рассматривался на закрытых заседаниях. Никаких правовых основний для этого нет.

В такой атмосфере ранним утром 5 февраля 2019 года произошел поджог автомобиля редакции.

При этом, по словам Самвела Алексаняна, газета и сайт будут работать в привычном ритме: ни один разбойник или колонизатор, каким бы патронажем высокопоставленных руководителей они ни пользовались, не остановят нас», - пишет газета.

Правозащитник, глава общественной организации «Союз информированных граждан» Даниел Иоаннисян прокомментировал случившееся в соцсети «Фейсбук»: «Полиция должна встать на уши, но раскрыть этот случай. Надеюсь, следствию не помешает то обстоятельство, что основной «враг» газеты Ваге Акопян и Артур Ванецян – близкие друзья (по крайней мере, были). P.S. Есть новости о правоохранителе-губернаторе с погонами генерал-лейтенанта?».