Армянская власть должна доказать «факт своей политичности»

16 августа 2019

Вопрос Амулсарского золоторудного месторождения достиг стадии, когда существенны не «факты» (вчера мы видели, как из материала в несколько томов было выбрано и прокомментировано «три факта»). Нет нехватки в «фактах», которые годами нагромождались об Амулсаре, Тегутских лесах и о горной промышленности в целом. Значит, дело не в «факте», суть и решение вопроса — не «фактологические». Вопрос, сейчас и всегда, был и остается политическим. Политика создает, производит, устанавливает «факты», выдвигает условия и форматы разговора о «фактах». А какие возможности видоизменения деградированных условий жизни и воображения новых насущных «фактов» могла иметь постреволюционная политика!

Обращаюсь ко всем нашим друзьям в парламенте и правительстве, которые, возможно, попросят у нас «фактов», мнений, захотят «фактических» побед в борьбе с кем-то, чтобы им легче было сориентироваться и занять позицию. Сейчас такое время, когда вопрос перевернулся с ног на голову. Теперь мы хотим «фактов» от вас. Мы хотим от вас «факта» о вашей политичности, о формулировке видения, ради которого вы без гарантий, храбро, даже в полном одиночестве делаете шаг. Уверена, что вы лучше меня и чаще меня открывали двери людей в страхе из-за того, какая картина откроется перед вашими глазами. Уверена, вы видели разрушенные дома, протекающие крыши, дырявые полы, больные и изувеченные тела, скрытые от чужих глаз. Уверена, вы лучше и чаще меня думали о том, что горнопромышленность не благоустроит эти дома, не сделает жизнь более сносной и счастливой, а тела — здоровее и бодрее, согнутые спины — прямее перед прибывшими извне «развитыми» миллионерами.

Значит, дайте нам «факт», что революция продолжается, дайте нам «факт» о своей позиции по Амулсару, «факт» о вашей политичности. Прошу, не говорите, что обсудите за закрытыми дверями, только внутри. Нет внутри, нет снаружи, есть проблема, от которой зависит перспектива нашей жизни. Мы ждем вашего слова, громкого и четкого. Мы будем обращаться к вам поименно, публично и прозрачно. Амулсар — наш шанс продолжать жизнь вместе, и ваш шанс стать политичными — группой или индивидуально.

Ждем вашей позиции.

Рузанна Григорян, из «Фейсбук»-а