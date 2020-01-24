«Воздержитесь от дезинформации» - обыск в квартире председателя КС Армении

24 января 2020

Специальная следственная служба Армении провела обыск в квартире члена Конституционного суда Грайра Товмасяна в рамках уголовного дела, по которому его обвиняют в превышении должностных полномочий.

Его адвокат утверждает, что следственное действие как таковое не началось, также не было реализовано их право на защиту: «Наше право на защиту должно быть реализовано в полном объеме. Мы и письменно, и устно ходатайствовали следователю о предоставлении возможности ознакомиться, получить копию этого решения. Как мы можем обжаловать документ, копии которого у нас нет?».

Следователь, по его словам, зачитал документ, однако копию им не выдал: «Следственное действие начинается после ознакомления с решением суда. Хочу зафиксировать, что нарушается право на неприкосновенность жилища».

Сам Товмасян заявил в беседе с журналистами, что его вызывали на допрос: «Два-три раза меня вызывали на допрос, и сегодня – следственные действия дома. Моя просьба заключалась в том, чтобы весь процесс снимали на видео. То, что сегодня происходит, не ограничится сегодняшним днем. Я сожалею об этом. То, что происходит в Армении вокруг меня, вокруг Конституционного суда, подтверждает, что проблемы действительно глубинны и если перед властью стоит задача скорее избавиться от меня, как от председателя КС… И это все делается очень грубо. И не только все общество, но и международное сообщество в курсе этого. Вопрос Грайра Товмасяна для меня второстепенен».

Для него важен авторитет страны. «Нельзя так быстро растрачивать авторитет, который создавался годами».

По словам адвоката Амрама Макиняна, по завершении обыска ничего обнаружено не было. «Искали документы, они не могли быть в квартире господина Товмасяна».

Позже ССС назвала дезинформацией слова адвоката: «С учетом права общества на получение объективной информации, считаем необходимым сообщить, что заявление адвоката Грайра Товмасяна Амрама Макиняна о том, что Товмасяну и его защите якобы не предоставляется возможность ознакомиться с решением суда о проведении обыска в квартире, - явная дезинформация».

Следователь, говорится в официальном сообщении, предоставил возможность участникам обыска, в том числе – защите, ознакомиться с решением, а заявление Макиняна, по мнению ССС, направлено на препятствование производства следственного действия.

ССС призывает защиту действовать в рамках закона, воздержаться от заявлений, которые не соответствуют действительности и вводят в заблуждение общество.