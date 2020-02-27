Коронавирус как идеальный повод для чрезвычайных положений и ограничений

27 февраля 2020

Представляем перевод статьи итальянского философа Джорджо Агамбена, опубликованной в газете il manifesto 26 февраля.

Для того, чтобы понять неестественные и совершенно безосновательные чрезвычайные меры, предпринятые в Италии против предполагаемой эпидемии коронавируса, начнем с заявления Совета итальянского Национального центра исследований, согласно которому, «в Италии нет эпидемии SARS-CoV2».

В заявлении говорится: «По данным, собранным на основе исследования тысяч случаев, в 80-90% эта инфекция вызывает симптомы (разновидность гриппа) легкой/средней тяжести. В 10-15% случаев она может стать причиной пневмонии, в основном без тяжких последствий. По нашим прогнозам, только 4% больных нуждаются в интенсивном лечении».

Если ситуация такова, почему медиа и власти делают все возможное, чтобы создать атмосферу паники, тем самым спровоцировав чрезвычайное положение, ограничив передвижение людей и парализовав жизнь и трудовую деятельность целого региона (регионов).

В первую очередь, снова проявляется тенденция использования чрезвычайного положения в качестве нормальной парадигмы управления. «Ради гигиены и общественной безопасности» правительство производит реальную милитаризацию «в административных районах и на территориях, где был зафиксирован хоть один случай заболевания, источник заражения которым неизвестен и который не связан с человеком, прибывшим из зараженной территории».

Эта смутная и неопределенная резолюция скоро позволит распространить чрезвычайное положение на все регионы, так как на деле такие случаи не могут не распространяться.

Рассмотрим существенные ограничения, навязанные решением исполнительной власти:

1. запрет на выезд из инфицированных административных районов и территорий;

2. запрет на въезд в инфицированные административные районы и территории;

3. отмена всех мероприятий и инициатив (неважно, каких: культурных, спортивных, развлекательных или религиозных); отмена встреч в любом частном или общественном месте, в том числе на закрытых территориях, вход на которые открыт;

4. отмена занятий в детских садах, школах и вузах, за исключением заочного обучения;

5. приостановление работы музеев и деятельности других учреждений культуры;

6. отмена въезда и выезда из страны с целью обучения;

7. отмена публичных экзаменов и деятельности всех учреждений, предоставляющих общественные услуги, за исключением общественных услуг первой необходимости.

Очевидно, что ограничения не соразмерны угрозе, которая, согласно Национальному центру исследований, представляет собой обычный насморк и мало отличается от того, чем мы заражаемся ежегодно.

Можно сказать, что в условиях, когда терроризм изжил себя в качестве оправдания исключительных мер, открытие эпидемии может стать идеальным предлогом для неограниченного расширения этих мер.

Другое, вызывающее не меньшее беспокойство обстоятельство, — положение страха, проникшее в последние годы в индивидуальное сознание и превращающееся в реальную необходимость коллективной паники. Эпидемия и в этом случае предстает идеальным предлогом.

В этом извращенном порочном цикле навязанное правительствами ограничение свободы воспринимается как желание безопасности, созданное теми же правительствами, которые теперь должны вмешаться, чтобы удовлетворить это желание.