Грузинский священник, не замечая Сталина, выдвинул ультиматум мэру азербайджанонаселенного города

5 июня 2020

Епископ Марнеульский и Худжабский Георгий Джамделиани высказал протест против того, что в центре города Марнеули, где большинство населения составляют этнические азербайджанцы, стоит бюст азербайджанского большевика Наримана Нариманова. Недавно памятник отреставрировали – именно в связи с этим священнослужитель поднял эту тему в своей воскресной проповеди.

Он сказал, что этническое происхождение Нариманова в данном случае ни при чем. Он был большевиком, одним из лидеров коммунистического Азербайджана в начале 1920-х годов. В период развала Советского Союза памятники грузинских большевиков один за другим снесли, как памятники предателей. В Грузии официально запрещена советская символика.

Епископ выставил мэру Марнеули Зауру Даргалли, по инициативе которого бюст реставрировали, ультиматум. Он дал ему «разумный срок» для сноса памятника – правда, не уточнив, сколько именно этот срок составляет и что он, отец Георгий, собирается предпринять, если его требование не выполнят.

Колумнист "Эхо Кавказа" Гия Нодия обращает внимание на непоследовательность грузинской церкви в борьбе с советским наследием: "Есть один большевистский лидер, отношение к которому в церкви весьма неоднозначно. Это – Иосиф Сталин. Я не знаю, что думает о Сталине владыко Георгий Джамделиани, но Патриарх Илия Второй известен весьма благосклонными высказываниями о нем. После 2012 года в различных регионах Грузии стали появляться новые бюсты Сталина, но протестов по этому поводу со стороны деятелей церкви мы не слышали.

Все это заставляет думать, что, когда речь идет конкретно о бюсте Нариманова в Марнеули, его большевистская биография – далеко не самое главное. Священник говорил и о том, что "Нариманов внес вклад в нарушение нашей территориальной целостности" – хотя не совсем ясно, что он имел в виду. С агрессивными высказываниями владыки Георгия открыто солидаризировались самые крайние националисты, один из руководителей "Грузинского марша" Сандро Брегадзе или близкий к нему по взглядам Николоз Мжаванадзе...

Сторонники сохранения памятника подчеркивают, что для них Нариманов, прежде всего, не политик, а значительный азербайджанский писатель, просветитель и общественный деятель. Он умер при не совсем ясных обстоятельствах в 1925 году и, хотя, без сомнения, успел много нагрешить, его имя не связано с главными зверствами большевистского строя. Кроме того, он – уроженец марнеульского муниципалитета. Для многих местных жителей он – знаковая фигура, которой они, азербайджанские уроженцы Квемо Картли, или, как они сами говорят, борчалинцы, могут гордиться. С их точки зрения, требование снести памятник – знак неуважения к азербайджанской общине Квемо Картли в целом".