«Единственный гей, которого полюбили армяне»

3 июля 2020

Победительница конкурса Голос Армении в 2013 году Маша Мнджоян, недавно отправившаяся на обучение в Австралию, теперь принимает участие в местном проекте The Voice. На этапе слепых прослушиваний в наставники она выбрала Келли Роуленд, которая, однако, после поединка между двумя участницами отдала предпочтение сопернице армянской певицы.

Возможность оставить ее в проекте оставалась у одного наставника - британского певца и композитора Боя Джорджа, «единственного гея, которого полюбили армяне», как прокомментировал выложенное в Youtube видео один из пользователей.

Авторы большинства комментариев недоумевали выбором Роуленд и восхищались тактикой Джорджа: по их мнению, теперь у него есть все шансы на победу.

Вспомнился эпизод с участием представителя Армении на Евровидении-2014 Арама MP3. Отвечая на вопрос об отношении к выступавшему в образе Кончиты Вурст конкурсанту из Австрии, в итоге победившему Евровидение, армянский исполнитель заметил - будет сложно: «Я только теперь понял, что, тем не менее, буду находиться с ним на одной сцене, так как в рамках Евровидения конкурсанты должны совместно исполнить одну песню. А вообще, если хотите знать о моем подходе, то, проезжая мимо парка Коммунаров , я ускоряю движение автомобиля, а в данном случае нужно как-то смириться».

А уже на месте, в Копенгагене, после поднявшейся шумихи и критики в свой адрес, конкурсант от Армении подошел к Вурст, сказал, что имело место недоразумение, сослался на неточности перевода, затем добавил, что «это была неудачная шутка», после чего спросил разрешения на объятие.

Такое различие в подходах и вообще в повестках внутри страны и за ее пределами ощущается нередко : будто то, что для нас нормально и правильно, когда мы «не среди своих» и имеем дело с внешним миром, не должно котироваться при общении с внутренней аудиторией. Как будто здесь должны действовать иные правила общения, не имеющие отношения ни к таланту, ни к характеру, ни к тем или иным человеческим качествам.

Внешность, карьера и личная жизнь Боя Джорджа не важны в разрезе успеха армянской певицы в Австралии.

Вот если бы это происходило в Армении, а Бой Джордж был в составе местного жюри, или более того - проживал здесь или был армянином, его талант, карьера и выбор в пользу Мнджоян и похвала в ее адрес поблекли бы на фоне комментариев о внешности и личной жизни артиста.

Хотя, возможно, будь он армянином, живущим за пределами Армении, но пользующийся всемирной славой, многие комментаторы простили бы его великодушно.

Алла Манвелян