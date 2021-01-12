Прекращено предварительное следствие по делу о смерти экс-главы СНБ Армении

12 января 2021

В главном следственном отделе по расследованию особо важных дел следственного управления СК прекращено предварительное следствие по уголовному делу о смерти бывшего директора Службы нацбезопасности Армении Георгия Кутояна. Решение принято в соответствии с первым пунктом статьи 31 Уголовно-процессуального кодекса, то есть на том основании, что неизвестно лицо, которое должно было быть привлечено в качестве обвиняемого по делу.

Труп 38-летнего Кутояно обнаружили 17 января 2020 года в квартире одного из жилых домов в Ереване. Уголовное дело было заведено по первой части статьи 110 УК – доведение до самоубийства.

Кутоян был из команды третьего президента Сержа Саргсяна. В феврале 2016 его назначили главой СНБ: с должности его сняли после инициированной Николом Пашиняном «бархатной революции» 2018 года. До работы в Службе нацбезопасности Георгий Кутоян занимал должность заместителя генпрокурора.