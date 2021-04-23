Заявление редакции DOXA по поводу ареста своих четырех журналистов

23 апреля 2021

14 апреля в 6 часов утра в Москве полиция пришла с обыском в офис DOXA. Силовики также пришли в квартиры к четырем редакторам DOXA: Армену Арамяну, Наталье Тышкевич, Владимиру Метелкину и Алле Гутниковой, а также квартиры родителей двух редакторов. После обысков журналистов задержали и отвезли на допрос в Следственный комитет.





Всем редакторaом предъявили обвинение по статье 151.2 («Участие несовершеннолетних в опасных видах деятельности»), максимальное наказание по ней — 3 года колонии. Доказательство виновности ребят по мнению следствия — видеоролик, в котором редакторы DOXA объяснили, что отчисление из университета за участие в акции в поддержку Алексея Навального незаконно. Ролик пришлось удалить по требованию Роскомнадзора. С требованием редакция не согласна: по нашему мнению, в видео не было призывов к противоправным действиям, они лишь говорили о том, что молодые люди не должны бояться высказывать свое мнение. DOXA подали иск к Роскомнадзору, и в ближайшее время должен состояться суд.





14 апреля всем четверым обвиняемым суд назначил одинаковую меру пресечения в виде запрета определенных действий: редакторы DOXA обязаны находиться дома с 00:00 до 23:59. Им также запрещено использовать любые средства связи, включая Интернет, и общаться с кем-либо, кроме близких родственников и адвокатов.

DOXA — независимое СМИ о современном университете и проблемах российской академии. За последние четыре года DOXA рассказали многочисленные истории о университетах (русских и зарубежных), защищали права студентов в сотрудничестве с правозащитными организациями, вели трансляции из залов судебных заседаний и публиковали десятки расследований.

Редакция DOXA уверена, что эти аресты незаконны и являются политическим преследованием. Давление, с которым сообщество российских журналистов сталкивается в последнее время, является беспрецедентным, но мы не остановим нашу работу. Мы будем продолжать освещать важные для молодежи истории и продолжать отстаивать свои права.

Мы очень благодарны за поддержку, которую мы получили от наших коллег в многочисленных средств массовой информации и организаций. Мы убеждены, что мы не сможем пройти через эти испытания без помощи и солидарности. Мы просим вас поделиться нашей историей — гласность и внимание нам очень поможет.

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