Окончательно принят пакет законов, ужесточающий подкуп и иные нарушения на выборах

28 апреля 2021

Парламент Армении в ходе внеочередного заседания принял во втором чтении и полностью пакет поправок к Избирательному кодексу и смежным законам.

Как отметил автор проекта, член правящей фракции «Мой шаг» Ваагн Овакимян, данная законодательная инициатива направлена на предотвращение нарушений, а в случае нарушений – установление более строго наказания, чем предусматривает действующий закон.

«Вы помните, что на выборах, которые проводились до революции , определенные группы пытались препятствовать кампании оппозиции и оставались безнаказанными, так как отсутствовала данная норма». По словам депутата, инициатива поможет в привлечении к ответственности всех, кто попытается воспрепятствовать избирательной кампании, вне зависимости от их политических взглядов.

Одна из поправок предусматривает привлечение к ответственности в случае, когда в результате препятствования избирательному процессу результаты голосования на избирательном участке признаются недействительными.

В случае препятствования реализации избирательного права, либо препятствования работе избирательных комиссий или реализации полномочий участвующих в выборах лиц предусматривается наказание с максимальным сроком в виде ареста на 3 года (вместо прежнего срока от 6 месяцев лишения свободы до года).

Проект предусматривает также максимальный 6-летний срок лишения свободы за препятствование предвыборной агитации, применение насилия или угрозу его применения на избирательном участке или близ входа на участок.

В действующем Кодексе, отметил парламентарий, есть недочеты и по части взяток. Реформы же предусматривают привлечение к ответственности (в виде лишения свободы на максимальный 5-летний срок) за попытку материально заинтересовать людей с целью участия в собраниях или отказа от участия в них.

«Если человек раздает предвыборные взятки, говоря при этом «я вообще не имею отношения ни к какой политической силе», призывает доказать обратное, в таком случае он не попадает под эту статью.

Это дополнение нужно для того, чтобы к уголовной ответственности был привлечен любой, кто после назначения выборов попытается заняться раздачей взяток», - добавил Овакимян.

Оптимизма коллеги не разделял независимый депутат Арман Бабаджанян: «Могу поспорить, что после этих изменений данные нарушения будут иметь место в ходе избирательного процесса, в день выборов».

Парламентское большинство, по его словам, не сделало ничего для того, чтобы прежняя власть не диктовала повестку.

«Вы просто не знаете, что вас ждет и какое бедствие вы спровоцировали.

Мы тут сидим послушно, думаем: что бы еще такого сделать, чтобы не позволить Кочаряну и его предателям-подельникам воздействовать на выборы.

Я далек от мысли, что данными реформами нам удастся найти фундаментальные решения для проведения, как вы его называли, свободного, справедливого и прозрачного избирательного процесса».

Теперь документ должен быть одобрен президентом: об этом упомянули некоторые депутаты. В случае, если Армен Саргсян его не подпишет, как было с другими законодательными инициативами, процесс может затянуться на месяцы, а выборы назначены на 20 июня 2021 года.

По словам представителей парламентского большинства, Саргсян в курсе предлагаемых реформ: при необходимости они готовы обсудить с ним «отдельные детали».