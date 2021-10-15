Пресс-секретарь мэрии Еревана прокомментировал кадры с насилием с места демонтажа постройки

15 октября 2021

Попавшие в сеть скандальные видео, на которых полицейские с применением силы задерживают мужчину на глазах у его малолетних детей, не отражают всей картины произошедшего, заявили в мэрии Еревана: пресс-секретарь опроверг большую часть высказываний пострадавшего и его адвоката, остальное оставив «служебному следствию».

Дали три месяца

13 октября мэр принял решение о немедленном сносе незаконной постройки на окраине Еревана (по адресу Кургиняна 3/15), которая принадлежала рабочему Вазгену Рафаэляну. В тот же день решение было исполнено. В процессе произошло снятое на видео и впоследствии попавшее в сеть.

Оба видео опубликовала адвокат Рафаэляна Асмик Мартиросян, по мнению которой, демонтаж изначально незаконный: процесс, считает она, должен был быть заморожен, так как предыдущее решение все еще оспаривается в Административном суде. Городская власть, по ее мнению, не имела права разрушать постройку так скоро.

В беседе с Epress.am пресс-секретарь мэрии Акоп Карапетян, комментируя эти высказывания, заметил, что это либо следствие неосведомленности, либо - попытка ввести в заблуждение общество.

«Месяца три назад партнеры мэрии отправились на место и попытались демонтировать эту постройку. Гражданин попросил времени и возможности самостоятельно разрушить незаконную постройку, вынести имущество, не нанося ему вреда. Ему предоставили такую возможность, но это время он использовал не с целью исполнения обещания, а наоборот, продолжения строительства. В это же время он, похоже, пытался продвинуть какой-то судебный процесс, отменить или отложить исполнение решения.

13 октября мэр принял решение о немедленном разрушении постройки, в частности, на основании того, что не обеспечена ее безопасность, она опасна с сейсмической точки зрения… Это было запротоколировано», - сказал пресс-секретарь.

Решение Карапетян назвал обоснованным: оно не имеет отношения к проходящему в Административном суде процессу, на который ссылается адвокат.

Поведение полицейских

В день, когда мэр принял решение о демонтаже, на место в сопровождении полицейских прибыли сотрудники мэрии. Карапетян не стал давать оценку действиям стражей порядка, однако намекнул: до инцидента что-то произошло.

«В процессе демонтажа гражданин проявил антиобщественное поведение, вел себя агрессивно, употребил в отношении представителей закона и общины, в том числе - полицейских, ругательства сексуального характера… Остальное уже действия полицейских, которые я комментировать не могу», - заметил собеседник.

Рафаэлян вместе с адвокатом рассказывают историю иначе.

По словам адвоката, полицейские находились в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина же заявил, что «не вел себя неприлично, не ругался, ничего такого… просил дать один день, мол, прошу, дети здесь…». Во двор он вышел вместе с дочерьми. Сын, по словам Рафаэляна, был у него на руках: «Пошел к входу, взяли у меня ребенка, оттаскивая, отнесли в сторону, а меня увели оттуда избивая, повалили на землю, надели наручники и забрали».

Все это происходило на глазах у детей, которые кричали и плакали на опубликованных видео.

Дети

По словам адвоката, о прибытии людей для произведения демонтажа они узнали в последний момент. Мужчина встретил их, вернувшись из магазина. По его словам, если бы его оповестили заранее, он не допустил бы присутствия детей. Его сыну, напомним, 5 лет, дочерям - по 10 и 13.

На вопрос, действительно ли людей не оповестили о предстоящем демонтаже, пресс-секретарь четкого ответа не дал: «Как я сказал, гражданин был осведомлен на протяжении месяцев». Карапетян не в курсе того, сообщили ли Рафаэляну о прибытии людей в отмеченный день - 13 октября.

Epress.am: Но, в конце концов, когда не уведомляют и выясняется, что на месте есть дети, это уже совершенно иная ситуация…

Пресс-секретарь: Я бы не хотел подробно останавливаться на обстоятельстве, связанном с детьми, так как в полиции, как известно, назначили служебное расследование, Омбудсмен предпринял определенный процесс в этом направлении. Думаю, обстоятельства будут установлены и будут даны оценки.

Могу сказать, что прелюдия к разрушению и само действие длились дольше двух часов. И да, детей могли увести оттуда, там их могло и не быть.

Epress.am: Адвокат говорит, что на небольшой части этой постройки жила семья Рафаэляна, дети, а другая использовалась в качестве мастерской.

Карапетян: Это не жилая территория. Я не могу сказать, проживали они там фактически или нет. Мы, в любом случае, зафиксировали, что территория небезопасна с точки зрения сейсмической защиты. То есть, помимо того, что она построена на захваченной общественной территории… проживание там может представлять угрозу здоровью людей, тем более - детей. Не знаю, жили они там на самом деле или нет. Но эта постройка не была квартирой. У меня имеются доказательства - видео, фото, - указывающие на то, что это просто небольшой магазин, в котором продают запчасти. Мне сложно представить проживание там.