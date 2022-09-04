Жижек: Дегенерация, разврат и новое правачество

4 сентября 2022

В то время как пропагандисты Кремля и пророссийски настроенные ультраправые силы Запада выдают себя за воплощение традиционных христианских ценностей, их слова и поступки поощряют геноцид и восхваляют сексуальное насилие. Допуская разврат, они предлагают заманчивый пакет разного рода шовинистам.

Последний кризис в Северном Косово быстро начался и погас, так как эскалации никто не хотел. Но он повторится, потому что Россия маневрирует в тени Балкан для поддержания породившей его напряженности. Примитивное происхождение кризиса показывает, как легко искра может быть раздута до пожара.

Правительство Косово объявило о введении меры, требующей от сербов, проживающих в северной части Косово, подавать заявления для замены сербских номерных знаков на местные. Однако сербы организовали протесты (сообщалось о стрельбе) и блокировали дороги на двух пограничных контрольно-пропускных пунктах, вынудив косовские власти отложить принятие этой меры на месяц, пока они обсуждают дальнейшие шаги.

В Сербии уже давно существует аналогичное правило в отношении косовских владельцев номерных знаков на ее территории, и Косово просто пытается применить тот же самый стандарт. Проблема, конечно, в том, что Сербия не признает Косово в качестве независимого государства, несмотря на признание со стороны США и порядка 100 других стран.

Это была бы чисто локальная история, не пересекайся она с геополитической динамикой, вызванной агрессивной войной России в Украине. Но как недавно заметил Владимир Джуканович, депутат от правящей Сербской прогрессивной партии, говоря о мотивах вторжения России в Украину, "Сербия может быть вынуждена вовлечься в денацификацию Балкан". Даже выражение "вынуждена вовлечься" перекликается с фарсовым высказыванием Кремля о том, что вторжение в Украину спровоцировала агрессия НАТО.

Более того, ссылка Джукановича на "Балканы" следует той же логике, что и русская линия, предполагающая, что вся Европа, попавшая в вихрь саморазрушительной дегенерации (ЛГБТК+, однополые браки, отсутствие четких гендерных различий и так далее), в конечном счете, должна быть "денацифицирована". Придворный философ российского президента Владимира Путина Александр Дугин объясняет: "Мы боремся с абсолютным Злом, воплощенным в западной цивилизации, ее либерально-тоталитарной гегемонии, в украинском нацизме...".

Этот новый консерватизм приравнивает нацизм, коммунизм и пробудившийся гедонизм. Но это скопление противоположностей перебор даже для бескомпромиссного Гегельянства. Он выявляет вопиющее несоответствие не только кремлевских пропагандистов, но также американских и европейских ультраправых. Они утверждают, что олицетворяют традиционные христианские ценности, даже когда их слова и действия поощряют геноцид и прославляют сексуальное насилие.

В качестве ведущего игрока в этой культурной войне, Кремль через своих доверенных лиц вмешивается в дела не только Косово, но и Боснии, которую он предостерег от членства в НАТО. К сожалению, западные левые и пацифисты решили просто игнорировать геополитический аспект путинского проекта "денацификации". Как недавно жаловался бывший лидер Британской лейбористской партии Джереми Корбин, "вливание оружия не приведет к решению, а лишь продлит и усугубит эту войну".

Данная позиция подразумевает, что западные правительства просто должны позволить России оккупировать Украину. Тем не менее, это странный "пацифизм": он оказывает давление на жертву (которая не должна защищаться слишком активно) и ее сторонников (которые не должны слишком помогать цели агрессора), а не на того, кто напал.

Западные "пацифисты" настаивают на том, чтобы мы "де-демонизировали" Путина. Рано или поздно должны быть какие-то переговоры, так что мы должны относиться к нему как к будущему партнеру. На самом деле, мы должны сделать прямо противоположное: нападение на Украину заставляет нас демонизировать Путина повторно - не лично, а как экспонента опасного геополитического и идеологического проекта.

Появляется все больше доказательств того, что Россия превращается во что-то, радикально чуждое жителям западных демократий, но слишком знакомое студентам, изучающим европейскую историю. К примеру, недавнее предложение ЛДПР заменить термин "президент" термином "правитель". Согласно партии, "название должности главы государства всегда нас смущало", так как термин впервые использовался лишь в конце 18 века в США, и "много позже" расползся по всему миру.

В то время как главной идеологической целью новых правых является западная "дегенерация", их восхищение авторитарным управлением пронизано непотребством. В недавней предвыборной кампании Кари Лейк, кандидат в губернаторы от республиканцев в Аризоне, с восторгом выдала, что у её соратников-республиканцев Дональда Трампа и губернатора Флориды Рона ДеСантиса "энергия большого члена" ("big dick energy").

Это необходимая, а не условная особенность защиты христианства новыми правыми. Для привлечения достаточного числа сторонников, их лидеры должны обеспечить избиток удовольствия от непристойного ("чистый избыток удовольствия вместо стандартного удовлетворения"). Идеология, позволяющая ее последователям следовать своим худшим порывам, может мобилизовать миллионы человек.

Если рассмотреть другой пример, не похоже ли российское "миротворческое военное вмешательство" в Украине на "законное изнасилование" - термин, введенный в 2012 году представителем США, республиканским кандидатом в Сенат Тоддом Акином. По его словам, аборт должен быть запрещен полностью, потому что если женщина подвергается "законному изнасилованию", ее тело каким-то образом поймет, как не забеременеть.

Столкнувшись с негодованием в связи с этой своей репликой, Акин заявил, что оговорился, и имел в виду наличие "случаев законных изнасилований", на которые полиция ссылается во время расследований "или что-то подобное". Но основной его посыл остался: если женщина забеременела вследствие изнасилования, втайне она, должно быть, желала этого, потому что в противном случае "стрессовая" реакция ее тела предотвратила бы это.

Показательно, что таким же образом Путин обращается к Украине. На пресс-конференции 7 февраля он высмеял возражения правительства Украины касательно Минских соглашений, добавив: "Нравится, не нравится - терпи, моя красавица". Сексуальная коннотация данного выражения хорошо известна русским и украинцам по песне "Спит красавица в гробу" советской панк-рок-группы "Красная плесень": "Спит красавица в гробу,

Я подкрался и ебу,

Нравится не нравится-

Спи моя красавица".

Предполагается, что изнасилование целой страны иногда может быть оправдано. А жертва дала повод.

Как в случае с изнасилованием, Новое Правачество мотивирует не любовь, а гегемония.

Славой Жижек,

источник project-syndicate.org.