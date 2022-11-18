Полиция: Мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку после того, как убил ее мать и 8-летнего брата

18 ноября 2022

Полиция представила подробности жестокого убийства, произошедшего 9 ноября в селе Пемзашен Ширакской области Армении. Обвиняемые 32-летний и 41-летний мужчины ранее были арестованы.

По словам 32-летнего пемзашенца, вечером 8 ноября он встретился с родственником, 41-летним жителем того же села, и сообщил, что ему нужны деньги. Тот сказал, что знает, где их можно взять. Следствие владеет данными о том, что они на BMW родственника уехали в направлении дома убитой Заринэ Меликсетян, припарковались недалеко от дома. Подождав какое-то время, они беспрепятственно проникли в дом, так как дверь была открыта.

По предварительным данным, в коридоре к ним навстречу вышла Заринэ Меликсетян. 41-летний мужчина ударил ее кулаком по голове, в результате чего женщина упала, потеряв сознание. Затем 32-летний мужчина в поисках денег проверил находившуюся на кухне сумку. Ничего не найдя, он вышел во двор, взял шнуры для тюка, вернулся в дом и нанес женщине несколько ударов ножом. После этого из спальни вышли дети. 32-летний мужчина связал руки матери и ее 12-летней дочери, а 8-летнему сыну - руки и ноги. 32-летний мужчина переместил женщину в спальню.

Оставив ее на полу спальни, 32-летний мужчина на глазах у раненой матери нанес 3 удара ножом ее сыну: мальчик скончался на месте. Еще несколько ножевых ранений он нанес женщине, которая также скончалась.

Согласно официальному сообщению, после всего этого мужчина развязал руки 12-летней девочки, переместил ее в коридор, где совершил насильственные действия сексуального характера. Затем он спросил, узнает ли она его. Получив утвердительный ответ, он убил и ее, трижды ударив ножом.

32-летний мужчина снял с шеи Заринэ Меликсетян золотую цепочку, уехал в Ереван и продал ее за 32 000 драмов (чуть больше $80).