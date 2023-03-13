Переписка британского МИД-а об Амулсарской программе

1 марта 2023г. на сайте Open Democracy появилась статья под заголовком "Великобритания потратила годы на лоббинг в пользу золотого рудника в Армении: теперь его спонсирует Россия". Автор, опираясь на "Закон о свободе информации", направил запросы в британский МИД и получил данные о вовлеченности ведомства в вопрос Амулсарского месторождения.



Среди полученных документов - переписка внешнеполитического ведомства с различными лицами, которая происходила непосредственно до и после внеочередных парламентских выборов, прошедших в Армении 20 июня 2021 года. Из переписки мы узнаем примечательные факты о лоббинге Амулсарской программы, различных встречах, политической и экономической аналитике действий "Лидиан Армения" и Амулсарской программы, о роли Пашиняна, Кочаряна и других.

Ниже представляем отрывки из переписки (переведенной с английского), которая, считаем, очень важна и интересна армянским читателям.

Отметки и , часто встречающиеся в документах, означают, что в этой части лицо, предоставившее данные, устранил одно или несколько имен, исходя из принципа тайны персональных данных. А наиболее важные отрывки переписки выделены нами.