Переписка британского МИД-а об Амулсарской программе

1 марта 2023г. на сайте Open Democracy появилась статья под заголовком "Великобритания потратила годы на лоббинг в пользу золотого рудника в Армении: теперь его спонсирует Россия". Автор, опираясь на "Закон о свободе информации", направил запросы в британский МИД и получил данные о вовлеченности ведомства в вопрос Амулсарского месторождения.
Среди полученных документов - переписка внешнеполитического ведомства с различными лицами, которая происходила непосредственно до и после внеочередных парламентских выборов, прошедших в Армении 20 июня 2021 года. Из переписки мы узнаем примечательные факты о лоббинге Амулсарской программы, различных встречах, политической и экономической аналитике действий "Лидиан Армения" и Амулсарской программы, о роли Пашиняна, Кочаряна и других.
Ниже представляем отрывки из переписки (переведенной с английского), которая, считаем, очень важна и интересна армянским читателям.
Отметки и , часто встречающиеся в документах, означают, что в этой части лицо, предоставившее данные, устранил одно или несколько имен, исходя из принципа тайны персональных данных. А наиболее важные отрывки переписки выделены нами.
***
Date: 09.06.21 @ 08:57
From: @fco.gov.uk
To: [email protected] Cc: @fco.gov.uk
Subject: Meeting with Lydian.
Член совета директоров Lydian Canada Ventures Corporation и позвонили нам вчера, чтобы сообщить новости о программе.
- сообщил, что у Osisko, головной офис которой расположен в Канаде и акции которой продаются на фондовой бирже Торонто, есть офис в Великобритании, а трое крупных британских инвесторов владеют долей в Амулсарской программе. Система управления Osisko британская, для налогообложения и международной арбитражной системы она использует британскую регистрацию. Кроме того, частично проживает в Великобритании.
- С сентября прошлого года, когда премьер-министр Пашинян в ходе встречи с заявил о готовности заключить рамочное соглашение, прогресс в этом вопросе зафиксирован не был. В рамках соглашения были бы защищены инвестиции "Лидиан" в Армении, гарантирован ее бесперебойный и неограниченный доступ на территорию программы, а компания обязалась бы на этапе строительства (помимо налога на прибыль, роялти для горнопромышленных компаний и иных налогов) ежегодно выплачивать роялти , а в период деятельности рудника ежегодные роялти местным общинам.
- ценит резко изменившиеся приоритеты правительства в ходе военного конфликта, , так как они должны были обеспечить долговечность правительства. После возобновления коммуникации "Лидиан" отправила 2 страницы проекта соглашения, в ответ на это правительство прислало типовой документ рекомендации по оплате с просьбой о задатке, что, как сказал , "Лидиан" предлагала правительству долю в программе , как принято в других местах, однако это предложение тоже не было принято. "Лидиан" сказала правительству, что они не совершат никаких налоговых выплат, пока не будет восстановлена деятельность рудника (до сентября прошлого года компания продолжала ежемесячно выплачивать Армении НДС на сумму $2 млн.
- Сейчас переговоры зашли в тупик, и хотя "Лидиан" не видела проблем в том, чтобы встречаться с принимающими решение, в том числе - с премьер-министром, , но также признала, что в прошлом "Лидиан" ошиблась, не проведя достаточных работ, направленных на получение социальной помощи, что привело к низкому уровню поддержки программы со стороны местных общин. Он еще раз подчеркнул беспрецедентный объем инвестиций "Лидиан" в Армении (более $100 млн. на этапе исследования и более $350 млн. на этапе строительства), указав на острую нехватку в стране международных инвестиций и культуры западного бизнеса. Он отметил экономическую пользу программы, особенно теперь, когда город-курорт Джермук - знаменитое туристическое направление близ территории программы - опустошился из-за эскалации ситуации на границе с Азербайджаном.
- сказал, что их время и деньги заканчиваются, так как Osisko должна срочно сделать выплаты своим инвесторам, в числе которых также Калифорнийский университет, . Однако есть сложности, учитывая, что некоторые высокопоставленные чиновники подвергаются западным санкциям. подчеркнул, что Амулсар очень хорошая программа с высокой маржинальностью.
- спросил, подлежит ли изменению - в зависимости от результатов внеочередных выборов - решение Osisko продать месторождение. был крайне уверен, что в случае победы второго президента Роберта Кочаряна, выдвинувшего свою кандидатуру и считавшегося основным противником действующего премьера Пашиняна, его администрация покончит с незаконными действиями и обеспечит долговечность программы. сослался на прежние заявления Кочаряна, в которых тот выражал твердую поддержку "Лидиан". Он охарактеризовал Кочаряна как человека, полностью осознающего негативные последствия ухода "Лидиан" с рынка и имеющего сильную команду с опытом работы в зарубежном бизнесе. выделил несколько действующих в Армении крупных западных компаний, пришедших на местный рынок в период правления Кочаряна.
- казался более осмотрительным и добавил, что прошлое команды Кочаряна и крайне пророссийская направленность ни о чем хорошем не говорят. По его словам, недавно русские (Highland Gold-ն ու Rostec) совершили в Армению визит на высоком уровне на частном лайнере, их сопровождали телохранители Кочаряна. Он отметил, что для Пашиняна продажа рудника русским крайне нежелательный результат, он опасается общественного недовольства, так как это могло бы означать, что он намеренно обанкротил "Лидиан", чтобы привлечь в дело русских. Поэтому администрация Пашиняна намекнула на возобновление переговоров с "Лидиан". Похоже, выступает за продажу рудника, потому что, как он сам подтвердил, "Лидиан" полностью исчерпала себя и обанкротилась. Также он уверен, что, в отличие от "Лидиан", русские не станут инвестировать в общины $7-10 млн. в год, и построят месторождение со сравнительно низкими тратами.Date: 17.06.2021 @ 13:51
From: John.Gallagher
To: , , , , .
Subject: RE: Meeting with Lydian.
Благодарю за протоколирование. Прочтите, пожалуйста, протокол встречи с "Лидиан", прошедшей на прошлой неделе. В качестве ссылки присылаю также протокол встречи с "Лидиан" в сентябре 2020г.: тогда они были гораздо оптимистичнее. Вот, что я выделил:
- Амулсарская программа "Лидиан" обанкротилась, в связи с чем компания была реорганизована. Теперь она не может считаться британской компанией. Определенные британские инвестиции в ней имеются, но сейчас она полностью канадская.
- Но если "Лидиан" удастся (что кажется возможным) продать программу консорциуму, зарегистрированному на лондонской фондовой бирже, в таком случае она снова будет считаться частично британской. <․․․> Также продажа Амулсара вызовет подозрения преимущественно у российского консорциума по части обязательства правительства Армении обеспечить в стране бесперебойную деятельность не российских крупных инвесторов.
Джон
Date: 17.09.2021 @ 12:39
From: John Gallagher.
To: Cc: , , , .
Subject: RE: Meeting with Lydian.
Здравствуйте,
Только что я встретился с из Ориона (зарегистрирована в США) и Осиско (Канада): за "Лидиан" стоят две эти инвестиционные группы. Они прибыли для проведения встреч, встречались с вице-премьером Папикяном, министрами экономики и окружающей среды.
Тебе может быть интересно следующее:
- Орион хочет отказаться от своей доли, их первичный план заключается в ее продаже -у, о чем шла речь в ходе нашей предыдущей встречи. Поделившись этой идеей с госчиновниками, они получили положительный ответ, и собеседники отметили, что заинтересованы в наличии в стране разнородных инвесторов. Позволит ли Россия проиграть такой сценарий, уже другой вопрос.
- Сейчас покинул фондовую биржу Великобритании. Так что связей с Великобританией больше не будет, если эту программу возьмет (это сейчас план "Б", но это все еще возможно).
***
Мы считаем это лишь верхушкой айсберга, подробное журналистское расследование может обеспечить всплытие на поверхность множества неизвестных фактов и тайных сделок, проворачиваемых вокруг этой программы последние 17 лет.
На сайте Open Democracy можно найти множество расследований на эту тему, к примеру, здесь и здесь, а также здесь, здесь, здесь и здесь.
Материал подготовлен добровольной гражданской инициативой Армянский экологический фронт