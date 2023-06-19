Новая волна замятия смертей солдат связана с ослаблением позиций Пашиняна

Новая волна замятия случаев смерти солдат в небоевых условиях связана с ослаблением позиций премьер-министра Никола Пашиняна. Такое мнение в беседе с Epress.am выразил Овсеп Мурадян , отец Армана Мурадяна, погибшего в 2013 году в Мартакерте (по официальной версии, покончившего самоубийством).

Зародившаяся после 2018 года надежда пропала, когда следователи и судьи снова стали отправлять родителей из одного кабинета в другой, приумножать документацию, искажать суть дел. Возвращение прежних устоев Мурадян связывает с ослаблением позиций Пашиняна после 44-дневной войны в Карабахе и усилением контроля над судебно-правовой, силовой структурой.

Летом 2020г. глава армянского правительства предложил сформировать рабочую группу, которая изучит каждое из дел военнослужащих, погибших в небоевых условиях.

Комиссию возглавляла Анна Вардапетян, впоследствии назначенная генпрокурором. Тогда она успела изучить дела о смерти Тиграна Оганджаняна, Левона Торосяна, Валерика Мурадяна и Артура Газаряна. После назначения на должность Вардапетян избегает родителей военнослужащих, дела, по словам родителей и их адвокатов, пытаются замять, а виновные получают новые должности.

В 2013 году уголовное дело в связи со смертью рядового Армана Мурадяна в одной из воинских частей Мартакерта (Карабах) было заведено по статье о доведении до самоубийства. В описании дела отмечалось, что военнослужащий совершил самоубийство из "закрепленного за ним оружия". Впоследствии выяснилось, что оружие, как говорится в военном билете, за Арманом не значилось. По словам отца, на автомате отсутствовали отпечатки пальцев сына, одежда была подменена, следователи уничтожили вещественные доказательства и пренебрегли показаниями об истинных преступниках.

Все эти годы Мурадян представляет множество подробностей того, как сын подвергался травле во время службы. Отцы и матери солдат долгие годы заявляют о том, что следователи уничтожили или подделали вещественные доказательства, скорректировали обстоятельства смерти, вставая на защиту преступников, выдавали убийства за самоубийства или несчастные случаи.

Многие из них проводили собственные расследования, собирая доказательства, фиксируя несоответствия и упущения в материалах. Рассмотрением жалоб родителей традиционно занимались те же структуры, к которым относились эти жалобы. В основном, конечно, безрезультатно: у них нет никакого интереса раскрывать собственные преступления.