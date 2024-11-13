Адвокат о стрельбе в казино: "Сын Царукяна не виноват"

13 ноября 2024

В рамках уголовного дела о выстрелах в одном из казино города Цахкадзор Котайкской области разыскиваются сын лидера партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна и его телохранители. Инцидент произошел недели три назад, есть решение об аресте.

" было инициировано уголовное производство по признакам хулиганства и грабежа, в отношении пяти человек начато публичное уголовное преследование", - заявил пресс-секретарь Следственного комитета Гор Абрамян. Пострадавших в результате выстрелов нет.

МВД не поясняет, через сколько дней после инцидента был объявлен розыск и как сыну Царукяна удалось покинуть страну.

- Нет нужды искать Нвера Царукяна, - в беседе с радиостанцией "Свобода" сказал его адвокат. По словам Эмина Хачатряна, через два дня после инцидента в казино Царукян-младший, работающий в принадлежащем его отцу концерне "Мульти Груп", отправился в командировку в сопровождении телохранителя. "Когда вернется, явится к правоохранителям".

