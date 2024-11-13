Адвокат о стрельбе в казино: "Сын Царукяна не виноват"

Хачатрян назвал случившееся бытовым конфликтом. "На днях трое из 5 лиц явились в орган, осуществляющий производство. Для четвертого уже куплен билет, в ночь на 15-ое он прибудет в Армению специально ради этого дела. Затем, по завершении командировки, соответствующим заявлением мы сообщим, когда явится Нвер Царукян". Сын котайкского олигарха, по его словам, не был вооружен, да и стрелял не он.
При этом адвокат подтвердил - телохранитель молодого человека "забрал" видео с установленных в казино камер. Правоохранители квалифицировали это как кражу. Вещественное доказательство попало не к следователям, а к телохранителям сына олигарха.
Если ему нечего скрывать, почему они заранее "забрали" видео. Отвечать на вопрос адвокат отказался. "В данный момент аргументация не подлежит огласке".
Имя сына одного из самых богатых людей Армении не в первый раз упоминается в связи с вооруженным инцидентом. Армянская служба радиостанции напоминает, что зимой 2019 года у ресторана "Партез" ("Сад") города Абовян прозвучали выстрелы, погибли двое, семеро получили огнестрельные ранения.
Родственники 21-летнего погибшего Дживана Арутюняна утверждали, что его убил Нвер Царукян. Адвокат Эмин Хачатрян опровергает и эти заявления: "Дело рассматривается в суде, есть обвиняемые, Нвера Царукяна среди них нет. У него нет никакого процессуального статуса".