2026 г. 3 июня, среда
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Адвокат о стрельбе в казино: "Сын Царукяна не виноват"

В рамках уголовного дела о выстрелах в одном из казино города Цахкадзор Котайкской области разыскиваются сын лидера партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна и его телохранители. Инцидент произошел недели три назад, есть решение об аресте.

" было инициировано уголовное производство по признакам хулиганства и грабежа, в отношении пяти человек начато публичное уголовное преследование", - заявил пресс-секретарь Следственного комитета Гор Абрамян. Пострадавших в результате выстрелов нет.

МВД не поясняет, через сколько дней после инцидента был объявлен розыск и как сыну Царукяна удалось покинуть страну.

- Нет нужды искать Нвера Царукяна, - в беседе с радиостанцией "Свобода" сказал его адвокат. По словам Эмина Хачатряна, через два дня после инцидента в казино Царукян-младший, работающий в принадлежащем его отцу концерне "Мульти Груп", отправился в командировку в сопровождении телохранителя. "Когда вернется, явится к правоохранителям".

nver tsarukyan
Нвер Царукян

Хачатрян назвал случившееся бытовым конфликтом. "На днях трое из 5 лиц явились в орган, осуществляющий производство. Для четвертого уже куплен билет, в ночь на 15-ое он прибудет в Армению специально ради этого дела. Затем, по завершении командировки, соответствующим заявлением мы сообщим, когда явится Нвер Царукян". Сын котайкского олигарха, по его словам, не был вооружен, да и стрелял не он.

При этом адвокат подтвердил - телохранитель молодого человека "забрал" видео с установленных в казино камер. Правоохранители квалифицировали это как кражу. Вещественное доказательство попало не к следователям, а к телохранителям сына олигарха.

Если ему нечего скрывать, почему они заранее "забрали" видео. Отвечать на вопрос адвокат отказался. "В данный момент аргументация не подлежит огласке".

Имя сына одного из самых богатых людей Армении не в первый раз упоминается в связи с вооруженным инцидентом. Армянская служба радиостанции напоминает, что зимой 2019 года у ресторана "Партез" ("Сад") города Абовян прозвучали выстрелы, погибли двое, семеро получили огнестрельные ранения.

Родственники 21-летнего погибшего Дживана Арутюняна утверждали, что его убил Нвер Царукян. Адвокат Эмин Хачатрян опровергает и эти заявления: "Дело рассматривается в суде, есть обвиняемые, Нвера Царукяна среди них нет. У него нет никакого процессуального статуса".

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