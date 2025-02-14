На ереванском соляном комбинате опасно жаловаться на низкую зарплату

14 февраля 2025

Зарплата рабочих Аванского соляного комбината, расположенного в северной части Еревана, не просто не повышалась последние 25 лет, а даже снижалась. Шахтеры, спускающиеся на глубину 300 метров, получают 100-120 тысяч драмов (порядка $252-303), у них нет медицинского страхования, а жалующимся на условия труда руководство предлагает уволиться или грозит закрыть завод.

"Я увидел ваши видео о забастовке на Каджаранском комбинате и разозлился. Зарплаты на соляном руднике тоже очень низкие". - в беседе с Epress.am сказал сотрудник комбината, пожелавший остаться неизвестным.



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По его словам, одного из активных сотрудников, бастовавших в 2019 году, уволили, и теперь люди боятся заявлять о проблемах.

Последняя забастовка шахтеров прошла 6 лет назад - они требовали повышения заработных плат. Директор ЗАО "Соляной комбинат" Арег Гукасян тогда заявил, что завод работает в убыток, и пригрозил: если люди станут жаловаться, предприятие и вовсе закроется. Но спустя годы никаких изменений не произошло.

Зимой, по словам собеседника, бывает чуть лучше: соль вывозят в районы страны, чтобы посыпать поверх льда, поэтому они получают 120 000 драмов. В теплую погоду им платят на 20 000 меньше.

"Мы спускаемся под землю на 300 метров, взрываем соль, мелем. Это опасная и тяжелая работа, нам бы к этой низкой зарплате хоть медицинскую страховку... Сейчас везде такие цены, что эта сумма - ничто", - жалуется шахтер. Он и не помнит, когда в последний раз пересматривали зарплату.

При этом в 2018 году директор Соляного комбината заявил, что средняя зарплата сотрудников снизится со 180 до 160 тысяч.

"Несколько дней назад рабочие снова выражали недовольство, дирекция ответила "хотите - смиритесь, не хотите - увольняйтесь", - рассказал собеседник.