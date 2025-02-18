Армения сдает Эмиля Торосяна на пытки в России

18 февраля 2025

Республика Армения намеревается экстрадировать армянина по национальности, гражданина РФ Эмиля Торосяна. На прошлой неделе он обратился в Службу миграции и гражданства с просьбой предоставить убежище. Прокуратура Армении, не дождавшись поступления запроса в Службу и начала его рассмотрения, вынесла решение об экстрадиции Торосяна, что приведет к грубейшему нарушению его прав, гарантированных Европейской конвенцией по правам человека.

Как отмечает Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи, Эмиль Торосян имеет все права и возможности получить гражданство, соответствующий запрос он направил еще в сентябре. Однако никаких мер для решения двух начатых им правовых процессов - получение гражданства и убежища - принято не было.

Правозащитники требуют от Генпрокуратуры Армении немедленно прекратить процесс экстрадиции Торосяна, так как ответственность за пытки, которым его могут подвергнуть в РФ после экстрадиции, понесет в том числе Республика Армения.

В случае экстрадиции будет нарушена 3 статья Европейской конвенции (Никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию), так как в государстве, предъявившем требование, массово и безнаказанно нарушаются права человека, в том числе - исключительное право не подвергаться пыткам, напоминает Ванадзорский офис ХГА.