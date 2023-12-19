Похищенный в Гюмри россиянин обнаружен в Ростове-на-Дону

19 декабря 2023

Обвиняемого в дезертирстве гражданина РФ Дмитрия Сетракова, похищенного в Гюмри российскими силовиками и доставленного на дислоцированную здесь же 102-ую военбазу, увезли в Россию. Правозащитники обнаружили его в изоляторе военной полиции Ростова-на-Дону. Сотрудники силовых структур или спецслужб России не имеют права задерживать людей на территории Армении: этим правом наделены исключительно местные правоохранители. К похищению 39-летнего мужчины армянские структуры непричастны. Доподлинно неизвестно, как он пересек границу Армении и оказался в России.

"Нам стало известно, что сейчас Дмитрий Сетраков находится в Ростове-на-Дону по адресу Буденновский 66. Здесь расположено Региональное Управление военной полиции по Южному военному округу.

Сейчас мы ищем адвоката для Дмитрия.

Напомним, что 7 декабря в г. Гюмри задержали Дмитрия Сетракова, мобилизованного, который оставил часть и с нашей помощью уехал из страны. Узнали мы об этом от его жены - ей позвонили, представились военной полицией Армении. Как оказалось позднее звонили жене Дмитрия с номера российского военного и держат его на базе РФ в Гюмри.

По сути, российские военные похитили человека в суверенном государстве и сейчас увезли его обратно в РФ. Мы надеялись, что огласка не позволит депортировать его в Россию. К сожалению, это не сработало", - говорится в послании правозащитной инициативы "Идите лесом".

Ранее армянские правозащитники заявили, что местные силовики Сетракова не задерживали, его незаконно похитили сотрудники Военной полиции российской военной базы. Российские силовики не имеют права задерживать/похищать людей на территории Армении. По закону, по вопросу обнаружения разыскиваемого гражданина российская сторона должна обращаться в армянские инстанции. Подобных обращений не поступало.

Правозащитник Артур Сакунц считает случившееся посягательством правовую систему Армении, на саму Армению, как на суверенное государство. Представитель военбазы в беседе Сакунцем подтвердил, что Сетраков находится у них: «Сказали, что он проведет 27 дней на гауптвахте, а следствие по уголовному делу пройдет в каком-то российском военно-воздушном подразделении 519, которое расположено на территории Республики Армения».

Возглавляемый правозащитником Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи обратился к генпрокурору Армении с целью добиться уголовного дела в связи с незаконными действиями служащих Военной полиции РФ и предотвращения возможного перемещения Сетракова.



см. Российские военные похитили человека в Гюмри по приказу Путина

39-летний Сетраков проживал в Ростовской области. Через полгода после развязанной Россией войны в Украине - в конце сентября 2022 года - его призвали в армию.

Как сказал основатель проекта для помощи мобилизованным «Идите лесом» Григорий Свердлин, мужчина обратился за помощью правозащитников в ноябре 2023г. Рассказал, что после призыва его сначала увезли в село Борзой в Чечне, а затем в оккупированную Донецкую область Украины. Призывников разместили на стрельбище близ Докучаевска. Недели через 2, 18 октября, их увезли на передовую. Мужчина рассказал правозащитникам, что за это время погибло несколько человек. Несколькими днями позже их вернули на территорию стрельбища, а затем доставили в Запорожскую область. Летом прошлого года на этом направлении шли ожесточенные бои.

"Мы жили на позициях, в окопах. Отбивали атаки. Было множество жертв", - рассказывал Сетраков.

В апреле 2023г. он получил ранение и был госпитализирован в госпиталь оккупированного Токмака (город в Пологовском районе Запорожской области Украины). Ему удалось сбежать из госпиталя: сел в такси и вернулся домой.

До середины сентября Сетраков скрывался, затем позвонили его жене и сказали, что он находится в розыске. Мужчина добровольно сдался правоохранителям.

Его арестовали и отправили в тюрьму для военнослужащих в Ростове-на-Дону. Уголовное дело было заведено по статье о самовольном оставлении части. Его успели допросить - один раз.

В ноябре мужчину отправили на экспертизу в Военно-врачебную комиссию, откуда он сбежал. С помощью правозащитников Сетраков покинул Россию и оказался в Армении.

Дмитрий Сетраков

первый для Армении случай

