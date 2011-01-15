2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Թունիսի նախագահը փախել է Սաուդյան Արաբիա

Սաուդյան Արաբիայի իշխանությունները պաշտոնապես հաստատել են, որ Թունիսում տեղի ունեցած պետական հեղաշրջման հետևանքով պաշտոնանակ արված նախագահ Զին Աբիդին Բեն Ալին ընտանիքի հետ գտնվում է իրենց երկրում, հաղորդում է BBC-ն:
«Թունիսում արտակարգ դրություն է հայտարարված և գործում է պարետային ժամ»,- ասված է հաղորդագրության մեջ:
Ինչպես հաղորդվում է, նախագահի լիազորությունները ժամանակավորապես ստանձնել է Թունիսի վարչապետ Մուհամեդ Գանուշին:


Հիշեցնենք, որ Զին Աբիդին Բեն Ալին, ով ղեկավարել է Թունիսը 1987 թվականից, ստիպված է եղել լքել երկիրը զանգվածային անկարգությունների հետևանքով:

Հայաստան
Վեյկ-ան-Զեեի գերմրցաշարում Արոնյանը մեկնարկում է ուժեղագույնի հետ պարտիայով
Նախորդ

Վեյկ-ան-Զեեի գերմրցաշարում Արոնյանը մեկնարկում է ուժեղագույնի հետ պարտիայով

«Հայկական ժամանակ». Թերթերը հասան Փաշինյանին
Հաջորդ

«Հայկական ժամանակ». Թերթերը հասան Փաշինյանին