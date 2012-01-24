2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Ֆրանսիան ընդունեց ցեղասպանությունների ժխտումը քրեականացնող օրինագիծը (թարմացված)

01:25 Ֆրանսիայի Սենատը մոտ 6 ժամ տևած քննարկումների արդյունքում վավերացրեց Ցեղասպանությունների ժխտումը քրեականացնող օրինագիծը, որը երկրի խորհրդարանի ստորին պալատն ընդունել էր դեկտեմբերի 22-ին: Օրինագծի վավերացմանը կողմ քվեարկեցին Սենատի 127 ներկայացուցիչներ, դեմ՝ 86: Օրինագիծը օրենքի ուժ կստանա Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի վավերացումից հետո, ինչը, ֆրանսիացի վերլուծաբանների գնահատմամբ, ձևական բնույթ է կրում, քանի որ նախագահը բազմիցս կողմ է արտահայտվել օրինագծին: Ակնկալվում է, որ Սարկոզին օրինագծի տակ իր ստորագրությունը կդնի մեկ ամսվա ընթացքում: Նշենք, որ, օրենքի համաձայն, Հոլոքոստի կամ Հայոց Ցեղասպանության հրապարակային հերքման համար սահմանվում է 1 տարվա ազատազրկում կամ 45000 եվրո տուգանք:  Սենատի որոշումը Վերին պալատի շենքի մոտ հավաքված հարյուրավոր հայեր ծափերով են դիմավորել, որից հետո սկսել են երգել «Զարթնիր, լաո»-ն:

23:04 Ֆրանսիայի Սենատը այս պահին քվեարկության է դնում Ցեղասպանությունների ժխտման քրեականացման մասին օրինագծում 4 փոփոխություններ մտցնելու առաջարկները: Յուրաքանչյուր առաջարկի վերաբերյալ առանձին քվեարկություն կլինի: Փոփոխությունների վերաբերյալ որոշումներից  հետո միայն օրինագիծն ամբողջությամբ կդրվի քվեարկության: Նշենք, որ փոփոխությունները առավելապես վերաբերում են առանձին բառերի, օրինագծի հիմնական բովանդակությունը չի փոփոխվի:

23:00 Ֆրանսիայի Սենատը րոպեներ առաջ դեմ է քվեարկել Սենատի Իրավական հանձնաժողովի առաջարկությանը, որը կոչ էր անում մերժել դեկտեմբերի 22-ին Ազգային Ժողովի կողմից ընդունված Ցեղասպանությունների (այդ թվում` Հայոց Ցեղասպանության) ժխտումը քրեականացնելու մասին օրինագիծը: Սենատը չի ընդունել Իրավական հանձնաժողովի մերժումը: Այսինքն, դա նշանակում է, որ Ցեղասպանությունների մասին օրինագիծը դրվում է Սենատի ընդհանուր քվեարկության: Այժմ կշարունակվի  քննարկումը , որի արդյունքում Սենատը վերջնական որոշում կկայացնի օրինագծի վերաբերյալ:

Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ Իրավական հարցերով հանձնաժողովը հայտարարություն էր տարածել, որի մեջ, մասնավորապես, ասվում  էր.

«Ցեղասպանություն է եղել, և հանձնաժողովը ցանկանում է իր անսահման հարգանքն արտահայտել հայ ժողովրդի հանդեպ, և այն սարսափելի ողբերգությանը, որ նրանք ապրել են:

Բայց հանձնաժողովը, օրենսդիր մարմնի կողմից պատմական դաշտի մեջ մտնելու օրինականության վերաբերյալ կասկածներ ունի և առաջարկում է, որպեսզի օրենսդրական բանաձևերը ավելի շատ կարեկցանք արտահայտող լինեն, քան խոսքը քրեականացնող»:

Հայաստան
Հարկադիր ծախսեր քաղաքացիների համար. նոր օրենքը բացասական են գնահատում
Նախորդ

Հարկադիր ծախսեր քաղաքացիների համար. նոր օրենքը բացասական են գնահատում

Ֆրանսիան համամարդկային արժեքների պաշտպան է. Նալբանդյան
Հաջորդ

Ֆրանսիան համամարդկային արժեքների պաշտպան է. Նալբանդյան