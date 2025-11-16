Արման Գրիգորյանի ցուցահանդեսը կկայանա նոյեմբերի 18-ին

Նոյեմբերի 18-ին՝ 16։00-ին, Հայաստանի նկարիչների միությունում տեղի կունենա Արման Գրիգորյանի (1960-2025) ցուցահանդեսը։
Անի Սուքիասյան․ Արման Գրիգորյանի մասին միշտ կարելի է խոսել մտաբերելով և կարևորելով այն շարժումը, որն ստեղծվեց Արմանի միջոցով երիտասարդների կողմից։
Հարություն Սիմոնյան․ ընկեր, ում հետ խախտում ես օրինաչափ կանոնները, ում միջոցով ճանաչում ես աշխարհը ու զգում ես ինքդ քեզ, ում հետ կիսում ես ամենաինտիմը և կիսում ես քեզ՝ ընկերությունը որպես ապրելու ձև, ոչ թե պարտք, որպես անթոլոգիա, որտեղ վեճը հավերժ է։