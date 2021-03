Առաջին թվային կտավը վաճառվել է 70 միլիոն դոլարով

Արվեստագետ Մայք Վինկելմանի (Beeple) “Everydays: The First 5000 Days” կոլաժը վաճառվել է ռեկորդային 69,35 միլիոն դոլարով, հայտնում է նյույորքյան Christie’s աճուրդի տունը։

Գործը բաղկացած է թվային պատկերներից, որոնք արվեստագետը 2007 թվականից սկսած հրապարակել է համացանցում։ Կտավը վաճառվել է անփոխարինելի token-ի տեսքով (USB-բանալի)։ Աճուրդը սկսվել է 100 դոլար մեկնարկային արժեքով և տևել մոտ երկու շաբաթ։

Նշվում է, որ սա խոշոր հարթակներում վաճառված առաջին գործն է, որ գնվել է թոքենի տեսքով՝ որպես թվային ակտիվ (բլոկչեյնի հիման վրա), որը թույլ է տալիս սեփականության իրավունք ձեռբերել բացառապես համացանցում գոյություն ունեցող ապրանքի նկատմամբ։

Christie’s-ը գրում է, որ «ամենաթանկ» ժամանակակից արվեստագետների ցանկում Beeple-ն այլևս երրորդ տեղն է զբաղեցնում։ Այս պահին նա զիջում է միայն ամերիկացի Ջեֆ Կունսին, որի «Ճագար» քանդակը 2019 թվականին վաճառվել է 91,1 միլիոն դոլարով, և բրիտանացի Դեյվիդ Հոքնիին, որի «Արվեստագետի դիմանկարը» 2018-ին վաճառվել է 90,3 միլիոն դոլարով։

39-ամյա Beeple-ը 2007 թվականից սկսած՝ 13 տարի, ամեն օր մի պատկեր է հրապարակել՝ որպես ընդհանուր կոլաժի մասնիկ։ «Գժություն ա։ Կարծում եմ, մենք ականատես ենք գեղանկարչության պատմության նոր էջի ստեղծման», – ըստ Reuters՝ աճուրդից հետո ասել է արվեստագետը։

A digital artwork sold for nearly $70 million at Christie’s, in the first ever sale by a major auction house of a piece of art that does not exist in physical form https://t.co/mbeWjwA8y9 pic.twitter.com/Y3PXU1hSTK

