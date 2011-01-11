«Аравот». С приближением выборов в Армении могут ограничить интернет-вещание

11 января 2011

Корреспондент газеты побеседовал с президентом ереванского пресс-клуба Борисом Навасардяном о попытках ограничения в Армении интернет-трансляций.



Председатель Национальной комиссии телевидения и радио Григор Амалян еще в 2009 году на замечание «Аравот» о том, что лицензия на телевизионное вещание выдается только для конкретной частоты и не распространяется на все остальные способы вещания, ответил следующим образом: «Телевещание закреплено законодательством Армении как вид деятельности, и, по сути, осуществителями телевещания считаются лишь имеющие государственную лицензию». Согласно его позиции, осуществлять трансляцию в режиме реального времени, даже по сотовому телевидению или интернету, имеют право только лицензированные предприятия.

Учитывая это, мы поинтересовались у президента ереванского пресс-клуба Бориса Навасардяна, есть ли у него опасения, что после завершения конкурса лицензирования может быть сделана попытка ограничить вещание посредством интернета.

«Можно ожидать подобного шага. Тем более, что интернет развивается, и увеличивается вероятность трансляции и просмотра. Близятся очередные выборы, и ясно, что в этих условиях можно ждать подобного. И именно поэтому очень важно, чтобы законодательство было конкретизировано как можно скорее. Для этого есть решение: любое транслирование, в том числе и интернет вещание, должно быть разрешено упрощенным лицензированием. Я сторонник, чтобы подобного рода вещание не подлежало лицензированию», - ответил Навасардян.