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СК распространил видео допроса обвиняемого в убийстве армянской семьи

Вечером 22 января Следственный комитет распространил 34-секундное видео допроса обвиняемого в убийстве 7 членов семьи Аветисянов российского военнослужащего Валерия Пермякова. Видео без звука, на кадрах - Пермяков, следователь, производящий допрос, адвокат и переводчик, чьи лица скрыты. Как говорится в сообщении СК, это сделано из соображений безопасности.

«Армянские следователи взяли у обвиняемого образцы для назначения сравнительной, генетической, научной экспертиз», - говорится в сообщении.

 

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