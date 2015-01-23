СК распространил видео допроса обвиняемого в убийстве армянской семьи

23 января 2015

Вечером 22 января Следственный комитет распространил 34-секундное видео допроса обвиняемого в убийстве 7 членов семьи Аветисянов российского военнослужащего Валерия Пермякова. Видео без звука, на кадрах - Пермяков, следователь, производящий допрос, адвокат и переводчик, чьи лица скрыты. Как говорится в сообщении СК, это сделано из соображений безопасности.

«Армянские следователи взяли у обвиняемого образцы для назначения сравнительной, генетической, научной экспертиз», - говорится в сообщении.