Вопрос оскорбившего ЛГБТ-лиц депутата требуют рассмотреть в ПАСЕ и парламенте Армении

4 мая 2015

18 действующих в Армении общественных организаций и 4 частных лица написали совместное заявление в Парламентскую ассамблею Совета Европы, требуя обязать председателя партии «Процветающая Армения» (ППА), члена армянской делегации в ПАСЕ Наиру Зограбян (на фото) объяснить свои заявления против ЛГБТ-сообщества.

В беседе с LGBTnews.am депутат, в частности, заявила, что в ПАСЕ она всегда призывает голосовать против проектов, направленных на защиту интересов ЛГБТ-лиц.

«Выходит, что председатель ППА, злоупотребив положением и будучи видным общественным деятелем, попыталась укрепить в обществе стереотипы о ЛГБТ-лицах, заклеймив последних в качестве до сих пор незнакомых медицине носителей какого-то ракового заболевания, которые «могут распространить метастазы» в обществе. Заявление Наиры Зограбян не только свидетельствует о ее дискриминационном отношении к ЛГБТ-лицам, но и о том, что, будучи депутатом, госпожа Зограбян злоупотребляет своими полномочиями, пропагандируя в национальных и международных инстанциях ненависть и агрессивный настрой в отношении ЛГБТ-лиц, что может привести к новым необратимым тяжелым и жестоким последствиям. Считаем такое поведение председателя ППА, депутата НС Наиры Зограбян недопустимым и неприемлемым, учитывая ее должностное положение, которое увеличивает вероятность возникновения опасных последствий от ее слов», - говорится в заявлении.

Авторы требуют от Зограбян публичных извинений перед своими соотечественниками-лицами ЛГБТ, а от парламента Армении – представить вопрос депутата в комиссии по этике и пересмотреть состав делегации в ПАСЕ.