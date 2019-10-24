Карабахский сотовый монополист пересмотрел тарифы

24 октября 2019

С 1 января 2020 до 1 января 2025 года предлагается начать постепенное снижение оплаты телефонных услуг между действующим в Карабахе мобильным оператором «Карабах Телеком» и «ВЕОН Армения», «МТС Армения», «Юком». Проект решения опубликован Комиссией по регулированию общественных услуг на едином портале проектов правовых актов e-draft. Решение вступит в силу с 1 января.

На данный момент в сетях всех операторов Армении и «Карабах Телеком» действует тариф 38 драмов/мин.

Согласно графику решения, тарифы будут постепенно снижаться: уже на будущий год тариф составит 10др./мин., который будет ежегодно снижаться на 1 драм, и с января 2025 года минута будет стоить 5 драмов.

Напомним, что граждане Армении, служащие в карабахской армии, пользуются услугами «Карабах Телеком», единственным местным сотовым оператором. Армянские компании, в качестве иностранных, действуют в режиме роуминга, что, помимо высоких тарифов, предполагает взыскания в том числе за входящие и исходящие звонки. Проблемы с «Карабах Телеком» не ограничиваются только звонками за пределы Карабаха. Подробнее здесь