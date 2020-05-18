Российский газ обходится Армении в 2.8 раза дороже, чем Европе

18 мая 2020

В начале апреля «Газпром Армения» обратилась в Комиссию по регулированию общественных услуг (КРОУ) с заявкой о пересмотре тарифов на природный газ. В частности, предлагается повысить средний тариф на 11% и установить его на уровне 136 драмов вместо действующих 122 драмов за кубометр.

В свете упомянутой заявки и, учитывая беспрецедентное обесценивание российского газа в Европе, «Союз информированных граждан» решил опубликовать некоторые показатели динамики цен на газ после заключения «газовых» соглашений, сравнив их с ценой российского газа, поставляемого в Европу.

Договорная база

2 декабря 2013 года в Ереване был подписан известный «газовый» договор, состоящий из двух компонентов: соглашение об условиях продажи и использования акций «АрмРосГазпром», а также соглашение о порядке формирования цены на газ.

По первому соглашению «Газпрому» были переданы последние 20% акций «АрмРосгазпрома», и было гарантировано, что к 2043 году армянская сторона будет покупать газ у «Газпрома», а «Газпром Армения» получила преимущество в экспорте электроэнергии.

По второму соглашению был установлен тариф на газ, поставляемый в Армению на границе, до 31 декабря 2018 года. Сначала он составлял 190 долларов за тысячу кубометров, затем – 165, а потом снизилась до 150 (армянская сторона за эти снижения предоставляла «Газпром Армении» все новые и новые льготы).

Цена на границе

Второе соглашение 2013 года было заключено сроком на 5 лет и прекратило действовать с 1 января 2019 года. С того дня в результате переговоров цена газа на границе была временно (и по сей день) установлена ​​на уровне 165 долларов за тысячу кубометров.

Однако, если в 2014 году по сравнению с ценами на международном рынке 190 долларов были выгодной для Армении ценой, то со временем российский газ на европейском рынке значительно обесценился, и возникла ситуация, когда газ для Армении («Газпром Армения») стал намного дороже, чем для Европы.

По состоянию на первый квартал 2020 года средняя цена российского газа, поставляемого в Европу (на границе), составляет около 87 долларов. А на границе Армении, как мы уже отметили, цена на газ составляет 165 долларов (почти в два раза дороже, чем в Европе).

При этом обесценивание российского газа в Европе началось еще до пандемии коронавируса. В третьем квартале 2019 года российский газ в Европе стоил уже намного дешевле, чем в Армении, а в апреле 2020 года цена составляла около 59 долларов за тысячу кубометров.

Стоимость распределения

Выше были представлены цены, по которым «Газпром Армения» покупает газ у «Газпрома». В свою очередь «Газпром Армения» продает газ по тарифам, установленным КРОУ. С 2014 года цена газа для жителей-абонентов в драмовом выражении только снизилась, а для потребителей, которые используют свыше 10 000 куб.м. в месяц, она увеличилась (из-за обесценения валюты), а затем снизилась.

При этом, начиная с 2017 года, для некоторых сельскохозяйственных направлений и абонентов, использующих менее 600 куб.м. газа в год были установлены льготные цены, которые показаны на диаграмме точечной линией.

Тарифы, установленные КРОУ в соответствии с подписанным в 2013 году соглашением сроком на 30 лет, должны быть такими, чтобы «Газпром Армения» покрывала свои расходы на покупку и распределение газа (включая «резервные» инвестиции) на границе и имела прибыль в среднем 9% в год.

То есть, если в 2014 году «Газпром Армения» от распределения 1 куб.м. газа оставалось 36 драмов от крупных потребителей и 79 драмов от жителей-абонентов, то теперь эти цифры составляют 37 драмов – в случае с крупными потребителями (для некоторых отраслей сельского хозяйства 23 драма) и 60 драмов – для жителями-абонентами (для малого количества потребителей 21 драм).

Если сейчас «Газпром Армения» имеет в среднем 43 драма на 1 кубический метр распределения голубого топлива, то по заявке предлагается увеличить эту цифру до 57 драмов (на 14 драмов или 32 процента). Однако эта цифра намного выше последующей за подписанием «газовых» соглашений маржи распределения газа за 2014 год.

Таким образом

Рекордно низкий показатель маржи газа, возможно, недостаточен для обеспечения установленной по подписанному в 2013 году соглашению прибыли в 9%, и именно по этой причине «Газпром Армения» подала заявку на пересмотр тарифов. Хотя не исключено, что в рамках обоснования затрат на газораспределение можно будет сократить расходы «Газпром Армения», и в условиях имеющейся низкой маржи компания обеспечит прибыль в 9% (или повысить маржу не на предлагаемые 14 драмов, а намного меньше).

Однако приведенные цифры обосновывают, что в отличие от 2014 года в формирование цены на газ для конечного потребителя в Армении (и его возможный рост) значительный вклад имеет необъяснимо высокая цена на газ на границе.

Соглашения, подписанные в 2013 году, и привилегии, предоставленные «Газпрому», реально уменьшают возможности правительства Армении влиять на цену газа на границе и делают вопрос предметом армяно-российского политического диалога.

Даниел Иоаннисян, Севада Казарян

«Союз информированных граждан»