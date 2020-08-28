Министр обороны Армении не удовлетворяется армией

28 августа 2020

Оборонное ведомство Армении намерено создать непризывные военные силы - ополчение. Идея министра обороны Давида Тонояна обосновывается «подготовкой общества» реагировать на вызовы и угрозы военного характера.

В ходе брифинга в Национальном собрании Тоноян выразил мнение, что действующих вооруженных сил может быть недостаточно.

«С учетом угроз и рисков, формирующихся вокруг Армении с точки зрения безопасности, - я прошу обратить внимание и на новые заявления соседей - считаю, наших ресурсов, то есть действующих вооруженных сил, может быть недостаточно», - сказал министр.

На вопрос, вытекает ли эта идея из концепции бывшей власти «нация-армия», Тоноян ответил, что не знаком с данной идеологией, он ее еще не читал.

Несколько дней назад Минобороны представило на общественное обсуждение проект, в рамках которого предусматривается создание ополчения.



По словам министра, в настоящее время «участие каждого гражданина в обороне Армении используется не в полном объеме, это не носит систематизированного, организованного и целеустремленного характера, тем более в условиях вооруженной атаки на Республику Армения, непосредственного наличия таковой или боевых действий».

Сославшись на «изучение вероятных военных действий противника», он отметил, что «центр тяжести этих действий может переместиться вглубь территории страны, с применением диверсионных или террористических, или разведывательных и иных действий, а также широкомасштабным применением проникновения на территорию вооруженных сил противника».

А еще создание ополчения объясняется необходимостью оказания сопротивления отмеченным действиям: «Необходимо создать объединение сил и средств, действующее под единым руководством, которые будут в состоянии надежно защитить страну от вероятных действий противника во время войны».

Согласно проекту, система будет действовать по территориальному принципу и в соответствии с административно-территориальным делением Армении: состоять из войсковых соединений, подведомственных им бригад и батальонов.



Общее руководство падет на начальника Генштаба Вооруженных сил и будет производиться через штаб ополчения.

Пополнение бригад и батальонов будет осуществляться подразделениями призывного и мобилизационного укомплектования из граждан, пребывающих в резерве, а также органами местного самоуправления - из граждан, зарегистрированных в соответствующей общине (в Ереване - в соответствии с административными районами).

За ополченцами будет числиться оружие, им выделят униформу.

Командиром войскового объединения станет замначальника органа территориального управления, а в Ереване - заместитель мэра.С ополченцами будут заключаться договоры. Невозможно заключение договора с гражданами, подлежащими обязательному призыву в армию, военнослужащими, спасателями, сотрудниками уголовно-исполнительных учреждений, лишенными свободы и арестованными.Подготовка будет осуществляться посредством плановых занятий и упражнений по приказу начальника штаба ополчения. Во время подготовки ополченцы обеспечиваются бесплатной едой в установленном для военнослужащих порядке.

С целью внедрения системы предусматривается внесение поправок в законы «Об обороне», а также «О местном самоуправлении», «О территориальном управлении» и «О местном самоуправлении в городе Ереван».

Пока неизвестно, какую сумму выделят сфере для создания и обеспечения новых добровольческих сил ополчения.