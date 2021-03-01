«Генерал Сержа» не пересек красные линии – Пашинян

1 марта 2021

Дело 1 марта, по сути, раскрыто. Об этом в ходе многотысячного митинга в центре Еревана заявил премьер-министр Никол Пашинян. «Многие спрашивают, как можно считать раскрытым дело 1 марта, если убийства не раскрыты? Я считаю, что хоть стрелявшие не установлены, но убийства, тот фон, в котором они происходили, раскрыт, и да, считаю, он станет очевидным для общества в ходе судопроизводства по делу».

В 2008 году власть вывела армию против народа, и именно в этом контексте происходили убийства, заявил экс-политзаключенный Пашинян.

Антиконституционное поведение армейского руководства актуально и спустя 13 лет после тех событий, заметил он.

Часть своего выступления глава правительства посвятил последнему заявлению начальника Генштаба Вооруженных сил: Оник Гаспарян и группа военных потребовали отставки Кабмина и Никола Пашиняна, который назвал это попыткой военного переворота, отправил президенту республики предложение об увольнении Гаспаряна. Армен Саргсян, в свою очередь, вернул документ Пашиняну – со своими возражениями. Тогда премьер повторно направил предложение президенту.

На Площади Республики Пашинян заявил, что начальник Генштаба, делающий политические заявления, должен уйти.

- Причем, к этому заявлению его подтолкнул Серж Саргсян и прежняя власть – республиканцы, которые хотят раздавить волю народа, как было сделано в 2008 году, гусеницами танков. Такого начальника Генерального штаба в Армении быть не может.

Данное обстоятельство совершенно не должно давать основания для вендетты в Вооруженных силах. Слава Богу, на сегодняшний день ВС и Оник Гаспарян не пересекли красных линий, и я надеюсь, что не пресекут, но Оник Гаспарян неизбежно должен покинуть должность начальника Генштаба.

Не имеет значения, кто подписал этот документ [заявление генералитета], кто не подписал. Решение положить на стол этот документ и начать процесс сбора подписей принял Оник Гаспарян с подачи Сержа Саргсяна, я не хочу говорить «по приказу». Когда назначенный мной начальник Генштаба исполняет приказы того, кто был отвергнут , - это и есть предательство».