Евросоюз надеется удвоить поставки азербайджанского газа

18 июля 2022

Европейский союз рассчитывает на удвоение поставок азербайджанского газа. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник прибыла в Баку для подписания нового соответствующего соглашения.

«ЕС обращается к более надежным поставщикам энергии. Сегодня я нахожусь в Азербайджане для подписания нового соглашения. Наша цель за несколько лет удвоить поставки газа из Азербайджана в ЕС. Азербайджан будет важным партнером для безопасности наших поставок и на пути к климатической нейтральности», - цитирует Ляйен Интерфакс-Азербайджан.

Ранее европейские СМИ сообщили, что Евросоюз и Азербайджан планируют подписать меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в газовой сфере, согласно которому стороны рассчитывают к 2027 году довести поставки газа из Азербайджана до 20 млрд. куб.м. в год.

Поставки азербайджанского газа по газопроводу TAP потребителям в Италии, Греции и Болгарии начались 31 декабря 2020 года. В 2021 году Азербайджан экспортировал в Европу 8,2 млрд куб.м газа, в первом квартале 2022 года - 2,6 млрд. куб.м газа. В 2022 году объем экспорта азербайджанского газа в Европу, по прогнозу, должен был превысить 10 млрд. куб.м.

TAP является последним компонентом проекта ЮГК - инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу.

ЕС получает газ из Азербайджана с месторождения Шах-Дениз по Трансадриатическому газопроводу, который заработал в 2020 году и пропускная способность которого составляет 10 млрд. куб. м в год. Россия в 2021 году поставила в ЕС свыше 150 млрд. куб. м. газа, что превышает 40% его потребления в Евросоюзе.