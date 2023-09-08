Среди пойманных с оружием пророссийский блогер и журналист - СНБ

8 сентября 2023

Журналист российского агентства Sputnik Армения Ашот Геворгян, пророссийский блогер Мика Бадалян и еще пятеро арестованы по подозрению в незаконном приобретении, хранении и сбыте оружия и боеприпасов. Следственный комитет не называет имена остальных. Отмечается, что с участием и с предварительного согласия жителя села Веришен Горисской общины преступление предположительно было совершено группой лиц с целью сбыта.

СНБ начала уголовное производство 24 августа, а задержания были произведены 6 и 7 сентября.

Согласно СК, двое из семерых человек задержаны в момент незаконной реализации огнестерльного оружия и боеприпасов.





журналист Ашот Геворгян, фото Sputnik Армения

конфискованы автомат АК, боевые патроны, гранаты, ручные гранаты, пистолеты, штык-ножи, имущество разного рода и военного назначения, кусты конопли", - говорится в сообщении.

Как сообщила адвокат Лиана Григорян, оружие было обнаружено в машине Ашота Геворгяна. Случившееся, заверила она, недоразумение, а ее подзащитные не имеют отношения к боеприпасам.

"В ходе предварительного следствия были произведены осмотр места происшествия, допросы, обыски в квартирах и транспортных средствах, в результате чегоПресс-секретарь СледКома Гор Абрамян отказался сообщать цель реализации оружия и боеприпасов. Журналиста Геворгяна и пророссийского блогера Мику Бадаляна, по его словам, задержали в Сюникской области."Не конкретно у них обнаружили, а в автомобиле, они, по-моему, не имеют никакого отношения, это лишь недоразумение. Считаю, их участие в этом уголовном деле прояснится.

Машина принадлежит Ашоту Геворгяну, с ними были иные лица, на данный момент касательно их у меня нет никакой информации", - сказала адвокат.

Задержанные журналист и блогер, также добавила она, прибыли в Сюник 6 сентября по работе - готовились к съемкам. И были задержаны в тот же день. Они находятся в горисском месте содержания задержанных.

Скриншот с акции 29 июля 2022г.: группа россиян проводила антивоенную акцию протеста перед зданием посольства РФ, Бадалян и его соратники прибыли наказать их.

Мика Бадалян представляется блогером, оппозиционным активистом, он участвовал в антиправительственных протестах, последовавших за 44-дневной войной 2020г., периодически проводит акции в поддержку Кремля у российского посольства в Ереване.

23 апреля прошлого года его задержали за ложное сообщение об акте терроризма. Через три месяца Бадаляна освободили на основании "проблем со здоровьем, несовместимых с жизнью". Адвокаты утверждали, что он находился в прединсультном состоянии.

Накануне посольство РФ заявило, что предпримет шаги для прояснения обстоятельств случившегося. "Находимся в контакте с редакцией данного информагентства. Внимательно следим за развитием ситуации".

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников обратился к генеральному прокурору Армении Анне Вардапетян с просьбой поддержать освобождение обоих.