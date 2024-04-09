Российские силовики продолжают похищать людей в Армении

9 апреля 2024

Россиянина Анатолия Щетинина похитили в Армении и незаконно доставили на территорию 102-й российской военной базы, расположенной во втором по величине армянском городе Гюмри. Щетинин был объявлен в розыск и находился в Армении в связи с отказом от военной службы. По данным Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, сотрудники военбазы намерены увезти мужчину в Россию.

Сотрудники российских спецслужб, в очередной раз нарушив законодательство Армении, совершают беззаконие, похищают человека на территории Республики Армения, незаконно удерживают в неволе и пытаются вывезти в РФ, говорится в послании правозащитников.

"Требуем от Генпрокуратуры и МВД Армении немедленно принять меры и освободить Анатолия Щетинина, незаконно лишенного свободы, начать уголовное преследование в отношении похитителей, а от Службы нацбезопасности - принять меры для предотвращения насильственного перемещения Анатолия Николаевича Щетинина за пределы границ Республики Армения", - отмечено в заявлении.

Это по крайней мере четвертый случай похищения россиянина. Как стало известно в декабре 2023 года, Военная полиция РФ похитила граданина России Дмитрия Сетракова, снова увезла на военбазу в Гюмри, а затем - доставила в Ростов-на-Дону.

В феврале его похищение прокомментировал премьер-министр Армении Никол Пашинян: "Мы не можем терпеть незаконные действия на нашей территории". Пашинян предупредил о последствиях, "если требования Еревана останутся без ответа".