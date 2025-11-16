Кто с кем мутит на выборах в Эчмиадзине

16 ноября 2025

В воскресенье в городе Вагаршапат Эчмиадзинской области Армении прошли внеочередные выборы, назначенные после фиаско Дианы Гаспарян. Основная борьба за должность главы общины развернулась между врио, представителем правящего "Гражданского договора" Аргишти Мехакяном и ярым защитником прежних властей, "сакуликом" Севаком Хачатряном [сакулик - ставший нарицательным уменьшительный вариант имени одного из тех, кто в 2013г. нагло препятствовал работе журналистов, не впуская их на защиту кандидатской тогдашнего столичного мэра Тарона Маргаряна].

Предвыборная кампания оппозиционеров строилась на геополитических и теологических темах. Правящая партия укладывала асфальт. Для медиа это репетиция общенациональных выборов 2026 года. К этому прибавляется конфликт Католикоса с Николом Пашиняном. Эчмиадзин считается частью Вагаршапатской общины.

"Резонанс в нашем городе большой: блатные, священники, генералы", - говорит наш местный собеседник. К предвыборным дебатам здесь обычно относятся без особой серьезности.

Хоя не хватало

Чтобы назначить здесь внеочередные выборы, Правительству пришлось распустить укрупненную общину Хой. В мае первая женщина-мэр Диана Гаспарян ушла в отставку - ее должны были судить в Антикоррупционном суде. В расхищении общественной собственности обвиняется вся семья революционного мэра.

Некоторое время назад исполнительная власть присоединила укрупненный Вагаршапат к укрупненному Хою. Этот бессмысленный симбиоз послужил правовой основой для назначения внеочередных выборов и разрешил внутрипартийный кризис "Гражданского договора". В Эчмиадзине у власти не было подходящего кандидата, временным исполняющим обязанности главы общины назначили главу Хоя Аргишти Мехакяна. Он же возглавил предвыборный список партии.



самый-самый сакулик На власть в Эчмиадзине особенно претендует "Блок победа" - бюллетень N1. Он состоит из правоцентристских "Вперед" и АРФ "Дашнакцутюн". Кандидат в мэры - Севак Хачатрян. Хачатрян знаком всем, кому попадались мемы 2010-х. Он состоял в молодежном крыле Республиканской партии Армении, возглавлял Студсоюз Экономического университета. В 2013г. координировал нападение ребят из Студенческого союза на журналистов, прибывших освещать защиту кандидатской диссертации мэра Тарона Маргаряна. Из инцидента запомнилось выражение "Сакулик, не лезь на рожон, они бляди". Имя Сакулик стало нарицательным. Севак Хачатрян стал самым знаменитым сакуликом. Уже через год его назначили проректором вуза, а уволили только в ноябре 2018г. С 2021г. Хачатрян был оппозиционным членом Совета старейшин Вагаршапата. Теперь его обвиняют в сотрудничестве с мэром от властей Дианой Гаспарян: он тоже голосовал за проекты, в рамках которых были отчуждены имущество и земли общины. Блок Хачатряна обещает вагаршапатцам вновь обрести победу, возродить подорванную надежду эчмиадзинцев, ценить честный труд жителей Хоя и "передать детям духовную, крепкую, светлую общину". Хачатряна поддержала и церковь. Накануне он отправился в Первопрестольный Эчмиадзин, где удостоился радушного приема. В предвыборный период по Эчмиадзину разъезжали агитационные автомобили "Победы", молодые люди ходили в худи и футболках с изображением логотипа блока, малолетние дети занимались агитацией и контрпропагандой, ждали перед видеокамерами кандидата, чтобы тот обнял и подкинул их вверх. Отдельные затраты предполагает реклама на улицах, в соцсетях и медиа. "Гражданский договор" после Дианы "Гражданский договор" снова под номером 7. Их кандидат Аргишти Мехакян родом из села Арагац. Был вице-мэром Эчмиадзина, вице-губернатором Армавира, главой общины Хой, сейчас он исполняет обязанности главы Вагаршапата. Безработных в списке "Гражданского договора" нет. Здесь можно встретить имена директоров школ, заведующих поликлиникой, госслужащих, средних бизнесменов, стремящихся стать крупными, меценатов. В ходе предвыборной агитации сотрудники администрации общины расклеивали по городу плакаты партии, до дня голосования врио главы общины асфальтировал улицы, ремонтировал крыши, благоустраивал дворы. Это называется злоупотребление административным ресурсом. Местами злоупотребляли также финансовым ресурсом. Заведено 2 уголовных дела: 1. Аргишти Мехакян и другие члены партии присутствовали на роскошном благотворительном мероприятии; 2. член "Гражданского договора", по совместительству директор школы, председатель избирательной комиссии, основательница благотворительной общественной организации Ануш Амбарцумян раздавала подарки потенциальным избирателям. Теперь кандидат в мэры от партии власти обещает жителям Вагаршапата честность, заботу, работу, детские сады и асфальт. Тягаться с Дианой Гаспарян Мехакяну непросто: ему приходится полагаться на личную репутацию. Предвыборная кампания Мехакяна противопоставляется черному пиару против него. Его винят в "отречении от отца, погибшего в Первой карабахской войне, и сотрудничестве с тем, кто сдал земли". Лозунг его предвыборной кампании "Достойный сын достойного отца". собак - на границу В выборах участвует также движение военных Всеармянский фронт - бюллетень N2. Почти 82% списка из 35 человек - безработные. Ряды Фронта пополнили уволенные недавно офицеры. Председатель партии, генерал Аршак Карапетян в бегах. Его объявили в розыск, он прячется в Москве. С августа по ноябрь 2021г. Карапетян был министром обороны. Прокуратура обвиняет его в том, что он не доложил властям Армении об азербайджанском наступлении. Члены правящей партии заявляют задним числом, что Пашинян назначил Карапетяна министром по указке Кремля, намекая, что он - русский шпион. В Эчмиадзине партию разыскиваемого генерала представляет бывший военный Артем Симонян: он всегда в камуфляже и любит военные песни. Обещал служить вагаршапатцам. Симонян выразил желание решить вопрос бродячих собак. Это, по его мнению, можно сделать очень быстро: "Берем этих собак и отправляем на границу: будут жить там, кушать, защищать наших солдат - и денег не надо". В период предвыборной кампании больше всех на атмосферу страха жаловались бывшие офицеры. Говорили, что люди в селах сильно напуганы, потому и не встречают их, не хотят общаться с ними, не приходят на собрания. Есть версия, что сельчане им попросту не симпатизируют. Но она кажется Симоняну маловероятной. наследие генерала Манвела В Эчмиадзин под номером 6 вернулось "Наследие". Партия Раффи Ованисяна выдвинула кандидатуру бывшего военного Аркадия Пайтяна. Он прославился тем, что в 2008г. вместе с братом избил следователя Армавирского следственного отдела Артура Ованисяна. Вторую строку списка заняла Айцемник Григорян - дочь генерала, бывшего депутата от Республиканской партии Сержа Саргсяна, бывшего заключенного Манвела Григоряна. Айцемник популярнее Пайтяна. Внимание журналистов в основном было обращено к ней. Вопросы звучали примерно так: "В ходе войны 2020 года стало ясно - Манвела Григоряна арестовали, чтобы он не препятствовал сдаче Арцаха, вы так не считаете?". "Да, - говорилось в ответ, - я так считаю, это было ясно даже в 2018 году". В Эчмиадзине ходят слухи, что "Наследие" раздает карабахцам избирательные взятки в виде дров и продовольствия. Беженцам обещают, что после выборов - в случае, если они придут к власти, - им помогут решить жилищный вопрос. Также обещают упростить документацию для бизнес-субъектов, владеющих теплицами. Выбор специфической темы, по мнению местных, обусловлен наличием парника у номера 4 избирательного списка Мраза Кочаряна.