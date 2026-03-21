Водопровод села Арамус объявлен вне закона

21 марта 2026

Водопровод села Арамус Котайкской области Армении объявлен вне закона.

Французская компания "Веолиа джур", "арендующая" инфраструктуру водопровода и канализации Армении, отказывается ремонтировать водопроводные трубы села. На 1-ой и 2-ой улицах квартала Амараноцаин живет порядка 85 семей. В теплое время года воду подают по часам, зимой - круглосуточно, но прогнившие трубы не выдерживают холода: после периодических аварий в квартале не бывает воды.

"Веолиа" считает, что эта проблема вне зоны ее ответственности.

В 2024 году на обращения жительницы Арамуса Люси Меликян ответила письмом директор компании Марианна Шагинян, сообщив, что квартал включен в программу запланированных Компанией капитальных работ: "Старт запланирован на 2024-й, завершение - на 2025-й". Но никаких работ и в помине не было.

В конце прошлого года Шагинян отправила жильцам новое письмо: "исходя из принципа приоритета" квартал не был включен в упомянутую программу, но попадет "в расширенный список инвестиционных программ 2025-2026гг.".

Уже в феврале 2026г. Шагинян сообщила в письме, что Компания не намерена ничего делать.

"Раньше они пытались отделаться от нас, отвечая "сделаем, но потом". А теперь прямо говорят, что никаких действий предпринимать не будут. Советуют спрашивать с сельского главы. Но бюджета на замену труб в администрации общины нет, это не входит в зону ее ответственности", - заметил один из сельчан.

Тем временем, "Веолиа джур" запаслась новой аргументацией: основной водопровод Арамуса незаконен, компания его не признает, следовательно, менять и ремонтировать не станет. Речь идет о стальной трубе диаметром 100 мм., которая проходит над рекой, вытекающей из водоема города Абовян, и которой пользуются как арамусцы, так и жители соседнего села Маяковский.

"В свое время водовод построили с множеством нарушений строительных норм, и эта система водоснабжения не была принята ни предыдущим поставщиком, ни ЗАО "Веолиа джур". Вопрос замены обсуждаемой системы водоснабжения находится вне зоны ответственности ЗАО "Веолиа джур", - говорит директор компании.

По мнению жителей Арамуса, таким образом Шагинян пытается лишь сбить их с толку.

- Если они не признают систему водоснабжения, называют ее незаконной, почему они ее используют, устанавливают счетчики, пускают по ней воду? Почему они используют эту незаконную систему и берут с нас деньги? Когда они зарабатывают на этой трубе - все законно, когда эту же трубу нужно отремонтировать - уже нет.

- В 95 году мы обращались в Водный комитет, нам сказали "проведите трубу, мы придем, установим счетчики, будете пользоваться". Мы провели, пользовались, платили им деньги. Что значит "не числится на балансе компании"? Кто должен был зачислить и не сделал этого? Ладно, предположим, эти гнилые трубы незаконны. Значит, пускай придут и проведут законные. Они не собираются этого делать. Им плевать на потерю большого объема воды, на то, что люди пьют ржавчину или что у людей нет воды. Валят друг на друга.

- Каждый год трубы замерзают и лопаются. Мы собираем деньги, вызываем сельского мастера, чтобы отремонтировал. Недавно, делая ремонт, он упал, сломал ногу. "Приходите, почините, - сказали мы "Веолиа". Отказываются. А потом оборачивают все таким образом, что если мы начнем жаловаться, воду отключат совсем".

В квартале Амараноцаин до сих пор неасфальтированные улицы. При наличии прогнивших труб класть асфальт бессмысленно.

винят друг друга

