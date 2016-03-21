Նուբարաշենում «ոչ բավարար ջանասիրությամբ» խոշտանգողին սպանել են
Նախկին քաղբանտարկյալ, երևանաբնակ ինժեներ, բողոքի տարբեր ակցիաների մասնակից Վարդգես Գասպարին համոզված է, որ «Նուբարաշեն» բանտում իրեն խոշտանգած խցակից Մխիթար Սարգսյանը մարտի 1-ին ոչ թե ինքնասպան է եղել, այլ նրան սպանել են իրեն «ոչ բավարար ջանասիրությամբ» խոշտանգելու համար: Այս մասին Շենգավիթ շրջանի ընդհանուր իրավասության դատարանում նիստից հետո ասել է Գասպարին:
«Այս դատը ինձ համար արդեն երկրորդական նշանակություն է ստանում: Որովհետև կալանավայրում, որտեղ ինձ խոշտանգել են, խոշտանգողներից մեկը՝ Մխիթար Սարգսյանը, սպանվել է։ Ամենայն հավանականությամբ բռնությունները բավարար ջանասիրությամբ չկատարելու պատճառով է սպանվել: Սպանելուց հետո նրան կախել են, որ տպավորություն ստեղծեն, թե ինքնասպանություն է կատարել: Ահա թե ինչու է անկարևոր կամ երկրորդական դառնում այս դատավարությունը: Կա մարդու սպանություն՝ և դատական համակարգի, իշխանության համատեղ գործունեության ապացույցն է սա», - ասել է Գասպարին:
Նախորդ նիստերին Գասպարիի փաստաբան Տիգրան Եգորյանը դատավոր Նելլի Բաղդասարյանին ինքնաբացարկ անելու միջնորդության թույլտվություն էր խնդրել, սակայն ամեն անգամ դատավորի կողմից տարբեր պատճառներով այն չի քննվել:
Այսօրվա դատական նիստին փաստաբանը ևս մեկ անգամ դատավորին ինքնաբացարկի միջնորդություն է ներկայացրել: Դատավորը որոշում է ընդունել միջնորդությունը քննել վաղվա դատական նիստին, քանի որ դատական ժամը արդեն ավարտվել էր:
Նիստի ավարտից հետո փաստաբան Եգորյանը ասել է, որ դատավոր Նելլի Բաղդասարյանի պատասխանատվության ենթարկելու պահանջներից բացի, իրենք ցանկանում են նրան առհասարակ դատական համակարգից «աղմուկով հանել»: Այսպիսի անորակ կադրերը, ասել է Եգորյանը, դատական համակարգից պետք է դուրս վռնդվեն:
Վերջինս դատավորի կողմից որպես լուրջ խախտում նշել է այն, որ ապացույցների հետազոտման փուլը անցել է առանց իրենց և պաշտպանյալի ներկայության:
«Կան բազմաթիվ խախտումներ, որոնք դատավորը թույլ է տալիս: Օրինակ՝ նախորդ նիստին նա մեզ հեռացրել էր, այս նիստին անգամ դա նա չհիշեց: Կարող է պահի ազդեցությամբ բաներ ընդունել, մենք շատ բաներ ենք ծրագրել ներկայացնել պրոֆեսիոնալիզմի և անձի հետ կապված խնդիրների վերաբերյալ», - ասել է Գասպարիի փաստաբանը:
Հիշեցնենք, որ Գասպարին մեղադրվում է վարչական գործով նշանակված դատական նիստի ժամանակ դատավարությանը մասնակցող հայցվորի ներկայացուցիչներ` ՀՀ Ոստիկանության ծառայողներ Դիանա Վարդանյանի, Սոնա Մելիքյանի և դատական նիստը նախագահող դատավոր Ռուզաննա Հակոբյանի հասցեին վիրավորական արտահայտություններ հնչեցնելու մեջ: