«Սատանայական բանաստեղծությունների» հեղինակը գիտակցության է եկել

Ուրբաթ օրը Միացյալ Նահանգներում հարձակման ենթարկված գրող Սալման Ռուշդիին անջատել են արհեստական շնչառության սարքից։ Կիրակի առավոտյան այս մասին հայտնել է նրա գրական գործակալ Էնդրյու Վայլին։

Հնդկական ծագումով բրիտանացի գրող Սալման Ռուշդին, ով «Սատանայական բանաստեղծություններ» իր վեպի համար 1988 թվականին մահվան էր դատապարտվել անձամբ Իրանի այաթոլա Խոմեյնիի կողմից, գիտակցության է եկել։ Վայլիի խոսքով, նա արդեն կարողանում է խոսել։

Հարձակման հետևանքով Ռուշդին կարող է կորցնել աչքը, վնասվել են նրա ձեռքի նյարդային հանգույցները և լյարդը: Կյանքին վտանգ այլևս չի սպառնում։

Ուրբաթ օրը Նյու Յորքի նահանգի Չատաքուա քաղաքում, հասարակական կազմակերպություններից մեկի նախաձեռնած միջոցառմանը, Սալամ Ռուշդին պետք է հանդես գար դասախոսությամբ։ Ելույթը դեռ չէր սկսվել, երբ բեմ ներխուժեց դիմակավորված մի երիտասարդ և դանակով հարվածեց գրողի պարանոցին և որովայնին։

