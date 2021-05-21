Пашинян: Хочет ли Армения сама продолжить политику блокады

21 мая 2021

20 мая по инициативе фракций «Просвещенная Армения» и «Процветающая Армения» состоялось внеочередное заседание парламента, в ходе которого обсуждалась ситуация на армяно-азербайджанской границе и документ о демаркации границ, часть которого накануне «слили» и содержания которого на заседании Кабмина 20 мая коснулся и.о. премьера.

Никол Пашинян выступал более получаса: о переговорах, обсуждаемом сторонами документе, инцидентах на границе, напряженности, демаркации, делимитации, блокаде и деблокаде, вопросе Карабаха, оппозиции, неосведомленности МИД.

Представляем отрывки из его выступления:

Международный «консенсус»

- Все мы знаем, что произошло 12 мая.

- Моя оценка остается прежней: цель действий Азербайджана – процирование военного столкновения на самом узком участке суверенной территории Армении в Сюникской области (около 26км.) и по цепной реакции перемещение этих действий «вглубь» территории Армении.

- Оценив обстановку, мы решили пойти таким путем, чтобы не дать ситуации выйти из-под контроля и разрешить ее дипломатическими путями.

- … У международного сообщества, по сути, есть консенсус, которым констатируется незаконность действий ВС Азербайджана и необходимость их ухода с суверенной территории Армении. Частично консенсус представлен публично, другая часть закреплена на рабочем уровне.

- Европарламент принял резолюцию о возвращении наших военнопленных и в последний момент в документ было внесено дополнение в защиту территориальной целостности Армении.

Границы не уточнены

- Вооруженные силы Азербайджана должны покинуть территорию Армении без предварительных условий.

- Но у нас нет делимитированной и демаркированной границы с Азербайджаном.

Здесь возникает очень важный вопрос: ладно, справились мы с этой ситуацией. А если на следующем этапе возникнут схожие, мы всякий раз будем поднимать такой международный шум, будем идти путем формирования консенсуса?

- Сформулировать предложение о формировании трехсторонней комиссии, которая будет заниматься этими вопросами.

- Я счел некорректным публикацию правительством рабочего документа, находящегося на этапе обсуждений, но так как оно было обнародовано оппозицией, скажу:

да, это тот единственный и редкий документ, который появился полтора или два дня назад.

Самое важное положение

Стороны договариваются о том, что связанные с границей ситуации разрешаются не передвижением войск, а лишь дипломатическим, политическим путем.

- Новая ли это идея? Нет…

- Я уже говорил об этом с этой трибуны , а также на заседании Совбеза 17 мая: Азербайджан хочет, чтобы процесс уточнения границ происходил в двустороннем формате, но так как у нас нет дипломатических отношений с Азербайджаном, наша позиция такова: это должно происходить в трехстороннем формате.

- Формирование комиссий должно происходить после того, как ВС Азербайджана покинут территорию нашей страны и окажутся по ту сторону от наших границ в соответствии со статус-кво от 10 мая, либо мы зафиксируем в документе положение о том, что отвод войск происходит в такой-то период, скажем, в течение 3-4 дней.

- Нет и не может быть никаких тайных приложений. То есть якобы этот документ был публичный, а тем еще, что, секретный имеется?

- Это рабочий документ.

- Говорят, «намерены втайне от народа подписать какой-то документ»… Все равно, что сказать: что это за телефонный разговор вы проводите с президентом России втайне от народа?

МИД «несведущий»?

- Министерство иностранных дел несведуще… Эти документы приходят по каналам МИД. Как я их получаю, может кто-то объяснить? Они предоставляются посольству России в Армении, посольство отправляет их министерству, а министр – мне.

- Сейчас такие времена, что люди… Не знаю, слышат имя Мишика коленки подкашиваются…

Оппозиция хочет войны

- Оппозиция делает все, чтобы войска не отошли.

- Эти люди – агенты пропагандистской войны Азербайджана.

- Они уже неделю каждый день ждут войны. И не могут вынести того, что ситуация каким-то образом – пусть с трудом, - управляется.

- Одно время нас обвиняли в непредотвращении войны. Теперь - в том, что не допустили войну…

О демаркации и делимитации

- Делимитация: стороны договариваются о том, на основе каких карт должна определяться граница, и эта договоренность переносится на карту. А демаркация – когда с этой картой в руках они идут и при помощи GPS проверяют, те ли координаты отмечены на карте.

- Это происходит не за один-два дня. Страны нашего региона, хоть и начали процесс 30 лет назад, не довели его до конца.

Сегодня более 70 квадратных километров, бывших территорией Советской Армении, находятся под контролем Азербайджана… И да, у нас также есть территории, принадлежавшие Советскому Азербайджану, их контролируют наши Вооруженные силы.

- Еще с 90-х остаются боевые позиции ВС Азербайджана, которые находятся на территории Армении – Советской Армении. То есть существует и обратная ситуация.

- Мы должны, в конце концов, понять, чего мы хотим.

- Есть различные варианты. К примеру, фиксируем существующую ситуацию в качестве государственной границы. Не знаю.

- Помните, как-то здесь спросили об анклавах… Я ответил: а почему мы забыли о вопросе Арцвашена?

Демаркация и вопрос Карабаха

- В конце концов, что значит делимитация и демаркация границ? Значит закрыть эту тему, пойти на взаимное согласие по поводу того, где проходит неприкосновенная государственная граница.

- В этом контексте звучит вопрос: означает ли это, что вопрос Карабаха закрыт?

- Я хочу сообщить вам новость: в декабре 1991 года в Алма-Ате был принят меморандум о создании СНГ, все страны его подписали, признав территориальную целостность друг друга и неприкосновенность границ. Если с этим есть проблемы, они возникли в декабре 1991 года.

- ... Если существует проблема, она возникла в 2010 году, в этом вот зале, когда был принят закон об Административно-территориальном делении, в котором говорится, что от Шурнуха до сих пор, от Севлича до тех пор – Республика Азербайджан.

- О чем теперь этот шум? Кто-либо может мне объяснить?

Мы сами себя загоняем в блокаду

- Мы должны пойти на диалог, на открытие коммуникаций.

- По правде говоря, я и этот вопрос не особо понимаю: хотим мы маршрутное сообщение с Ираном и Россией? Хотим.

- Мы хотим проезжать по территории Азербайджана, но чтобы Азербайджан не проезжал по нашей? Как мы это себе представляем?

- Можем ни мы не проезжать, ни они пусть не ездят, но это значит, что мы сами хотим продолжить политику блокады…

О передовой

- … Сформировалась передовая на несколько сотен километров.

- Если бы вся Армения бросила все дела, совершенно ничем не занималась и в условиях, когда можно было воспользоваться фортификацией на новых рубежах, без дня отдыха, построить повсеместную ограду, сделать это за данный промежуток времени не удалось бы.