Адвокаты провели забастовку с требованием наказать полицейских

26 июня 2023

В понедельник Палата адвокатов Армении провела рабочую забастовку: в течение 4-х месяцев в отделах Полиции страны насилию подверглись как минимум трое адвокатов. Бастующие требуют привлечь к ответственности стражей порядка, избивших адвокатов, и уволить начальника ереванского отдела полиции Кентрона. Из-за акции протеста 26 июня были отложены десятки судебных заседаний. Забастовку подытожили шествием, участники которого решили подарить начальнику отдела полиции Кентрона боксерские перчатки. "Виновные до сих пор не понесли ответственности. Участники инцидента продолжают оставаться на своих должностях. Наша община не видит применения средств, необходимых в подобных ситуациях", - заявил председатель Палаты адвокатов Симон Бабаян до начала шествия. В феврале в отделе полиции Эребуни полицейские избили адвокатов Марзпета Авагяна и Эммануэля Ананяна, представлявших интересы своего несовершеннолетнего подзащитного.

см. В отделе полиции Эребуни адвокатов несовершеннолетних тоже избили

В ответ на поднявшуюся в соцсетях волну критики правоохранительная система завела уголовное дело. Адвокаты заявляют, что следствие затягивается, надлежащего расследования нет. "В отдел полиции могут отвезти любого, где его изобьют несколько полицейских, затем могут завести уголовное дело и сказать "избивали не мы, а гражданин". Читая показания полицейских, мы видим, что подзащитный сам ударился головой о стол, стену, а они воспользовались наручниками, чтобы успокоить его. Мы навсегда погрязнем в этом, если не станем бороться. Если бы 4 месяца назад следователи СледКома дали этому инциденту надлежащую оценку, если бы дело дошло до суда, а эти люди оказались на скамье подсудимых, возможно, случая с Кареном Алавердяном и не произошло бы", - сказал ректор Академии адвокатов Ара Зограбян. 20 дней назад его коллеги рассказали на пресс-конференции подробности пыток, примененных к Алавердяну в отделе полиции Кентрона. По словам самого Алавердяна, ему предъявили обвинение только потому, что в отделении он попытался помочь своему подзащитному, которого в тот момент били полицейские и патрульные. В результате он тоже подвергся насилию, а затем оказался на скамье подсудимых - по статьям о хулиганстве и воспрепятствовании деятельности должностного лица.

см. Прежде, чем избить адвоката, полицейские сняли с себя видеокамеры

Применившие насилие полицейские продолжают оставаться на своих должностях, заметил председатель Палаты адвокатов.

"В связи со случаем Карена Алавердяна было заведено уголовное дело по части 1 статьи 450 УК (пытки, предусматривается лишение свободы сроком от 4 до 8 лет). Этой статьи недостаточно. Частью 2 статьи 450 УК (7-12 лет) предусматривается то же деяние, совершенное группой лиц. В сообщении Карена Алавердяна написано, что насилие к нему применили несколько человек. Также есть вопрос статьи 441 - злоупотребление или превышение должностных полномочий, она тоже предполагает лишение свободы от 4 до 8 лет, если оно было совершено с применением спецсредств. Незаконное задержание - статья 478. Адвоката, напомним, еще и арестовали незаконно.

Обыскивать адвоката не разрешается, он вошел в отдел полиции, чтобы защищать своего клиента, представился адвокатом и служащие полиции приняли его в этом качестве, но затем после и в процессе применения насилия арестовали и обыскали", - заметил Зограбян, добавив, что существуют места, куда адвокатов не впускают с телефонами, и данный запрет, по его мнению, должен быть устранен.

27 июня адвокаты вернутся к работе. Если поднятые вопросы не будут решены, они намерены прибегнуть к иным способам борьбы.