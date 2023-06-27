Пашинян виноват, но он не виноват

27 июня 2023

- Признаю, что не сумел остановить конвейер войны, - заявил премьер-министр Армении во вторник на заседании парламентской комиссии по расследованию обстоятельств карабахской войны 2020 года.

"Конвейером войны" Никол Пашинян называет предвоенный период. По его словам, в 2019-м уже было ясно, что действует следующий принцип - "отдай мирно то, чего я хочу, иначе я получу это войной".

Этот процесс глава Кабмина и пытался остановить, но не смог.

Публичная часть заседания Комиссии длилась порядка 5 часов. Пашинян отвечал на вопросы членов своей команды. Встречу с ним оппозиция бойкотировала, как и в прошлый раз. Продолжение встречи в закрытом формате объяснили тем, что далее будут обсуждаться данные, содержащие военную тайну.

Пашиняну никто не сказал "сдавай земли"

Теоретически, отметил премьер, войны можно было избежать, но при одном условии - "условно говоря, отказ от армянского видения урегулирования карабахского вопроса".

После казанского документа (армянская сторона согласилась на подписание, азербайджанская - категорически отказалась) переговорный процесс ухудшался и привел к четырехдневной эскалации 2016 года, "оставшейся незавершенной".

Соратники всех трех бывших президентов - Левона Тер-Петросяна, Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна - говорят, что варианты решения вопроса Карабаха были: "Отлично, решили бы, - заметил Пашинян. - Чего вы теперь всем объясняете, что должно было случиться в 1993 году, в 1994 году, в 2002 что должно было произойти, в 2007, в 2016, даже в 2018. Пусть бы случилось, вы бы и решили".

На эту реплику отреагировал председатель Комиссии Андраник Кочарян, сказав, что возглавлявший МИД при Кочаряне Вардан Осканян "дал ответ на этот вопрос, сказал - были все варианты, но проблема заключалась в легитимности, а Пашинян был человеком, имеющим легитимность, который должен был решить эту проблему".

"В таком случае после того, как я стал премьер-министром, - заметил глава правительства, - писали бы в соцсетях не "он сдает земли, сдает Карабах", а написали б "у тебя есть легитимность, пойди и отдай, и Карабах отдай, и территории, то отдай, это оставь". Написали б и опубликовали, написали бы письмо. В 2018 году у меня была встреча с Тер-Петросяном, впоследствии прозвучал вопрос (после войны) о том, что он сказал. Я ответил "сказал: отдавай земли". Они стали опровергать. Сейчас у меня была бы возможность говорить, что отдать посоветовал Левон Тер-Петросян. Но они даже это опровергли и вышло, что я солгал".

Продолжая отвечать на вопросы, премьер признался - у него самого были мысли о том, что во время революции 2018 года "ему уступили власть, так как знали, что будет".

- Мне в голову приходила такая мысль, но я нигде никогда не говорил об этом вслух. Если и была игра, можете быть уверены - я не являюсь ее участником".

армейцы лгали

Говоря о боеспособности армянской армии в 2018-2020гг., Пашинян заявил - армейская власть заверила его, что в случае возобновления широкомасштабной войны будет непросто, но Армия обороны и ВС Армении в состоянии выполнить поставленные перед ними задачи:

"С одной стороны ожидали от нас непропорциональных уступок, с другой - наша армия говорила "будет сложно, но мы решим задачу". И случились июльские бои, в ходе которых у нашей армии не было ни одной жертвы.

На основании чего политическое руководство должно прийти и сказать "дорогой народ, мы все равно должны пойти на непропорциональные уступки"? Разве не скажут "минуточку, а та победа? а боеспособность нашей армии? вы уступаете, отдаете?".

25 сентября 2020г., то есть за два дня до начала войны, ответственные органы оценивали вероятность ее возобновления всего в 30%.

"Эта оценка подкреплялась не только данными разведки, но и рядом других данных, в том числе - почерпнутых из общения с нашими международными партнеры.

Мне и о другом докладывали - что вероятность войны составляет 30%. Мне несколько раз докладывали, что наши международные партнеры считают войну маловероятной и призывают, чтобы Вооруженные силы Армении не шли на резкие действия, так сказать - чтобы не провоцировать войну на ровном месте".

По словам Пашиняна, он и тогда не был согласен с этой оценкой.

Проблем с финансами для закупки вооружения не было, сообщил премьер.

