Пашинян виноват, но он не виноват

- Признаю, что не сумел остановить конвейер войны, - заявил премьер-министр Армении во вторник на заседании парламентской комиссии по расследованию обстоятельств карабахской войны 2020 года.
"Конвейером войны" Никол Пашинян называет предвоенный период. По его словам, в 2019-м уже было ясно, что действует следующий принцип - "отдай мирно то, чего я хочу, иначе я получу это войной".
Этот процесс глава Кабмина и пытался остановить, но не смог.
Публичная часть заседания Комиссии длилась порядка 5 часов. Пашинян отвечал на вопросы членов своей команды. Встречу с ним оппозиция бойкотировала, как и в прошлый раз. Продолжение встречи в закрытом формате объяснили тем, что далее будут обсуждаться данные, содержащие военную тайну.
Пашиняну никто не сказал "сдавай земли"
Теоретически, отметил премьер, войны можно было избежать, но при одном условии - "условно говоря, отказ от армянского видения урегулирования карабахского вопроса".
После казанского документа (армянская сторона согласилась на подписание, азербайджанская - категорически отказалась) переговорный процесс ухудшался и привел к четырехдневной эскалации 2016 года, "оставшейся незавершенной".
Соратники всех трех бывших президентов - Левона Тер-Петросяна, Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна - говорят, что варианты решения вопроса Карабаха были: "Отлично, решили бы, - заметил Пашинян. - Чего вы теперь всем объясняете, что должно было случиться в 1993 году, в 1994 году, в 2002 что должно было произойти, в 2007, в 2016, даже в 2018. Пусть бы случилось, вы бы и решили".
На эту реплику отреагировал председатель Комиссии Андраник Кочарян, сказав, что возглавлявший МИД при Кочаряне Вардан Осканян "дал ответ на этот вопрос, сказал - были все варианты, но проблема заключалась в легитимности, а Пашинян был человеком, имеющим легитимность, который должен был решить эту проблему".
"В таком случае после того, как я стал премьер-министром, - заметил глава правительства, - писали бы в соцсетях не "он сдает земли, сдает Карабах", а написали б "у тебя есть легитимность, пойди и отдай, и Карабах отдай, и территории, то отдай, это оставь". Написали б и опубликовали, написали бы письмо. В 2018 году у меня была встреча с Тер-Петросяном, впоследствии прозвучал вопрос (после войны) о том, что он сказал. Я ответил "сказал: отдавай земли". Они стали опровергать. Сейчас у меня была бы возможность говорить, что отдать посоветовал Левон Тер-Петросян. Но они даже это опровергли и вышло, что я солгал".
Продолжая отвечать на вопросы, премьер признался - у него самого были мысли о том, что во время революции 2018 года "ему уступили власть, так как знали, что будет".
- Мне в голову приходила такая мысль, но я нигде никогда не говорил об этом вслух. Если и была игра, можете быть уверены - я не являюсь ее участником".
армейцы лгали
Говоря о боеспособности армянской армии в 2018-2020гг., Пашинян заявил - армейская власть заверила его, что в случае возобновления широкомасштабной войны будет непросто, но Армия обороны и ВС Армении в состоянии выполнить поставленные перед ними задачи:
"С одной стороны ожидали от нас непропорциональных уступок, с другой - наша армия говорила "будет сложно, но мы решим задачу". И случились июльские бои, в ходе которых у нашей армии не было ни одной жертвы.
На основании чего политическое руководство должно прийти и сказать "дорогой народ, мы все равно должны пойти на непропорциональные уступки"? Разве не скажут "минуточку, а та победа? а боеспособность нашей армии? вы уступаете, отдаете?".
25 сентября 2020г., то есть за два дня до начала войны, ответственные органы оценивали вероятность ее возобновления всего в 30%.
"Эта оценка подкреплялась не только данными разведки, но и рядом других данных, в том числе - почерпнутых из общения с нашими международными партнеры.
Мне и о другом докладывали - что вероятность войны составляет 30%. Мне несколько раз докладывали, что наши международные партнеры считают войну маловероятной и призывают, чтобы Вооруженные силы Армении не шли на резкие действия, так сказать - чтобы не провоцировать войну на ровном месте".
По словам Пашиняна, он и тогда не был согласен с этой оценкой.
Проблем с финансами для закупки вооружения не было, сообщил премьер.
Поначалу он не хотел отвечать на вопрос о том, была ли армия (в результате политического решения) ограничена с точки зрения применения какого-либо оружия. Пашинян сказал, что выскажется на эту тему за закрытыми дверями, затем слегка раскрыл скобки: "Были виды оружия, право на которое не принадлежало Республики Армения полностью". Он не стал пояснять, имеется ли в виду ракетный комплекс "Искандер": "Скажу об этом в ходе закрытой части...".
Пашинян разочарован собой и дезертирами
Председатель Комиссии Андраник Кочарян поинтересовался о самом негативном разоблачении в Вооруженных силах. Шоком для Пашиняна стало число случаев дезертирства или явления, походящего на дезертирство.
Он говорил также о "высокопоставленных военных", сеявших панику в рядах армии, и привел несколько примеров: "Был случай, когда Азербайджан завоевал стратегическую высоту, наши войска ее отбили, и наш командир отдал приказ оставить высоту". В рамках другого уголовного дела, по словам премьер-министра, рассматривается поступок офицера, сеявшего панику и отдавшего приказ отступать: "Пойдите, скажите, что земли отданы, то, что вы делаете, бессмысленно, уходите отсюда".
Можно подумать, что происходившее на передовой было нацелено на организацию смены власти в Армении, добавил Пашинян: "Долгое время, даже вплоть до окончания войны, я не допускал таких мыслей. Но впоследствии, анализируя те или иные события, оглядываясь назад, я иногда думаю об этом. Причем, эту версию подкрепили события на участке Сотк-Хознавар, по которым тоже есть вопросы, то есть имеется уголовное дело, есть обвинение, обвиняемый, но объяснения нет".
Председатель Комиссии отметил, что по состоянию на 9 ноября персонал ВС составлял более 117 тыс. человек, а затем спросил - почему не нашлось 5 тысяч, которые удержали бы Шуши? Уголовное дело заведено и в связи с этим, ответил Пашинян, пообещав раскрыть подробности за закрытыми дверями: "Мне доложили, что в Шуши у нас нет солдат, я спросил "почему" и получил ответ, который готов огласить за закрытыми дверями".
Позже Пашинян признается, что считает себя виноватым во всем: "На политическом, моральном, психологическом, человеческом уровнях считаю себя виноватым абсолютно во всем, затем думаю -ладно, это декларация, текст. Когда начинаю формулировать свое обвинительное заключение, формулирую, формулирую... и в какой-то момент захожу в тупик".
Ковкасан или Зангелан?
"Мне говорят "ты отдал Ковсакан", а потом - "ты не остановил войну". Затем включаем, видим, что не Ковсакан, а Зангелан (на телеэкране город превратился в Ковсакан, в рамках переговорного процесса остался Зангеланом), который должен был быть возвращен, в том числе - по казанскому документу, его возврата, согласно свидетельству Сержа Саргсяна, было недостаточно для решения этой задачи... В одном предложении вы вините меня в том, что я сдал Ковсакан, в другом - в том, что не сдал Зангелан", - заявил Никол Пашинян.